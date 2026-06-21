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Palestinos trasladan a heridos al Hospital Nasser en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el 17 de junio de 2026. Al menos dos palestinos murieron y varios resultaron heridos en un ataque aéreo israelí contra la playa de Khan Yunis, según la Defensa Civil Palestina. Foto: EFE/EPA/HAITHAM IMAD
Palestinos trasladan a heridos al Hospital Nasser en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el 17 de junio de 2026. Al menos dos palestinos murieron y varios resultaron heridos en un ataque aéreo israelí contra la playa de Khan Yunis, según la Defensa Civil Palestina. Foto: EFE/EPA/HAITHAM IMAD
Por Agencia EFE

La cadena de noticias Al Jazeera ha denunciado la muerte en un bombardeo israelí de su periodista Ahmed Wishah, en lo que calificó como un “asesinato deliberado” mientras el camarógrafo se encontraba en su vivienda en el campamento de refugiados de Bureij, centro de Gaza.

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