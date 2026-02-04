Escuchar
(2 min)
El Presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el Jeque Mohamed bin Zayed al-Nahyan, hablando con delegaciones de Estados Unidos, Rusia y Ucrania, en Abu Dhabi, el 23 de enero de 2026. (Corte Presidencial de los Emiratos Árabes Unidos / AFP)

El Presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el Jeque Mohamed bin Zayed al-Nahyan, hablando con delegaciones de Estados Unidos, Rusia y Ucrania, en Abu Dhabi, el 23 de enero de 2026. (Corte Presidencial de los Emiratos Árabes Unidos / AFP)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el Jeque Mohamed bin Zayed al-Nahyan, hablando con delegaciones de Estados Unidos, Rusia y Ucrania, en Abu Dhabi, el 23 de enero de 2026. (Corte Presidencial de los Emiratos Árabes Unidos / AFP)
El Presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el Jeque Mohamed bin Zayed al-Nahyan, hablando con delegaciones de Estados Unidos, Rusia y Ucrania, en Abu Dhabi, el 23 de enero de 2026. (Corte Presidencial de los Emiratos Árabes Unidos / AFP)
/ -
Por Agencia AFP

Negociadores de Ucrania, Rusia y Estados Unidos se reunieron de nuevo este miércoles en Abu Dabi con el objetivo de impulsar unas tensas negociaciones que logren poner fin a casi cuatro años de guerra.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
“Si Irán ataca Tel Aviv, tendrá a cientos de aviones israelíes encima y el régimen se jugaría su supervivencia”
Oriente Medio

“Si Irán ataca Tel Aviv, tendrá a cientos de aviones israelíes encima y el régimen se jugaría su supervivencia”

Negociadores de Ucrania, Rusia y EE.UU. se reencuentran en Abu Dabi para negociar la paz
Oriente Medio

Negociadores de Ucrania, Rusia y EE.UU. se reencuentran en Abu Dabi para negociar la paz

Israel bombardea Gaza durante la noche y mata a 21 personas, entre ellas 6 niños
Oriente Medio

Israel bombardea Gaza durante la noche y mata a 21 personas, entre ellas 6 niños

La advertencia de Irán a EE. UU. que vuelve a encender la alerta de una guerra total en el Medio Oriente
Oriente Medio

La advertencia de Irán a EE. UU. que vuelve a encender la alerta de una guerra total en el Medio Oriente