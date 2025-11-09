Una reproducción de una foto del teniente del ejército israelí Hadar Goldin, tomada mientras estaba de servicio militar, tal como la muestran sus padres en su casa familiar en la ciudad israelí de Kfar Saba, en el centro del país. (FAMILY HANDOUT / AFP)
Una reproducción de una foto del teniente del ejército israelí Hadar Goldin, tomada mientras estaba de servicio militar, tal como la muestran sus padres en su casa familiar en la ciudad israelí de Kfar Saba, en el centro del país. (FAMILY HANDOUT / AFP)
Israel recibe el cuerpo de un rehén en Gaza que podría ser del exmilitar muerto en 2014
Israel recibe el cuerpo de un rehén en Gaza que podría ser del exmilitar muerto en 2014

Israel recibe el cuerpo de un rehén en Gaza que podría ser del exmilitar muerto en 2014

confirmó este domingo haber recibido, con mediación de la Cruz Roja, el cuerpo de un rehén entregado por en que podría corresponderse -una vez sea identificado- con el del exteniente , muerto durante la ofensiva bélica israelí de 2014.

Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el féretro de un rehén caído que fue entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Shin Bet dentro de la Franja de Gaza. Desde allí, será trasladado a Israel”, confirmó en un comunicado la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Tras el proceso de identificación en el Centro Nacional de Medicina Forense, se hará un anuncio oficial a la familia.

El cadáver -según anticipó hoy en un comunicado el brazo armado de Hamás- debería corresponderse con el del exteniente israelí Hadar Goldin, cuyo cuerpo permanece en Gaza desde la ofensiva bélica israelí de 2014 apodada ‘Margen Protector’.

Durante los 50 días de guerra de 2014, desde el 8 de julio hasta el 26 de agosto de ese año, murieron por fuego israelí 2.251 palestinos, de los que se estima que 1.462 eran civiles, entre ellos 551 niños y 299 mujeres, de acuerdo con datos de la ONU. También murieron 66 soldados israelíes y cinco civiles, incluido un niño.

Las Brigadas al Qasam aseguraron haber hallado el cuerpo de Goldin en un túnel en Rafah, en el sur de Gaza, confirmó el sábado un alto cargo de la organización a la cadena catarí Al Jazeera.

Su cuerpo fue secuestrado por Hamás, que se negó a devolverlo durante todo este tiempo”, dijo este domingo sobre Goldin el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ante el inicio de la reunión de su gabinete.

Hadar Goldin tenía 23 años cuando murió en agosto de 2014 durante una emboscada en la que también perecieron otros dos soldados.

Si el cuerpo es identificado de forma positiva, quedarán en Gaza los restos mortales de tan solo 4 rehenes después de que las milicias en el enclave palestino hayan entregado 24 cadáveres, contando el de Goldin.

