Niñas palestinas de Hamás sostienen banderas del movimiento palestino durante una concentración, en una imagen de archivo. Foto: EFE/MOHAMMED SABER
Niñas palestinas de Hamás sostienen banderas del movimiento palestino durante una concentración, en una imagen de archivo. Foto: EFE/MOHAMMED SABER
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Hamás acuerda con facciones traspasar el Gobierno de Gaza a un comité palestino tecnócrata
Resumen de la noticia por IA
Hamás acuerda con facciones traspasar el Gobierno de Gaza a un comité palestino tecnócrata

Hamás acuerda con facciones traspasar el Gobierno de Gaza a un comité palestino tecnócrata

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La organización terrorista islamista anunció este viernes que ha acordado con varias facciones palestinas, en un encuentro mantenido en El Cairo, traspasar el a un comité palestino temporal compuesto por “tecnócratas independientes”.

“Este comité será responsable de gestionar la vida cotidiana y los servicios básicos en cooperación con socios árabes e instituciones internacionales, con base en la transparencia y la rendición de cuentas a nivel nacional”, recoge Hamás en un comunicado.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

El grupo palestino ya había anunciado su disposición a ceder el Gobierno de Gaza antes de la llegada del actual e incluso meses atrás las facciones palestinas ya habían dado su visto bueno a esta propuesta.

PUEDES VER: Rubio: “Hamás no puede gobernar ni estar implicado en ningún futuro Gobierno de Gaza”

“Se establecerá un comité internacional para supervisar la financiación y la implementación de la , priorizando la unidad del sistema político palestino y la independencia en la toma de decisiones a nivel nacional”, añade la nota.

En su comunicado, Hamás no menciona el papel que tendría en este comité la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en manos del presidente palestino, Mahmud Abás, que gobierna actualmente en partes fragmentada , y quien ya ha expresado su voluntad de asumir la gobernanza de Gaza.

Lo acordado hoy entre el movimiento islamista y las facciones recoge parte de la propuesta presentada en el , si bien incluye que ese comité estará supervisado por un organismo internacional liderado por el presidente estadounidense, y otras figuras como el exprimer ministro británico, Tony Blair.

Combatientes palestinos de las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam de Hamás vigilan mientras llegan los restos de los rehenes israelíes entregados por Hamás. Foto: EFE/EPA/Mohammed Saber
Combatientes palestinos de las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam de Hamás vigilan mientras llegan los restos de los rehenes israelíes entregados por Hamás. Foto: EFE/EPA/Mohammed Saber

Los islamistas, semanas atrás, se habían mostrado en contra de que el comité tuviera tutela extranjera y que recayera en manos de Blair. En el comunicado de este viernes, sin embargo, no se ha pronunciado sobre este punto.

Las para abordar esta cuestión y la reconstrucción de la Franja, que forman parte de la segunda fase del acuerdo del alto el fuego, todavía no se han abordado.

El Gobierno de le reclama al grupo palestino que devuelva los 13 cuerpos de rehenes que todavía permanecen en la Franja, mientras que Hamás insiste en que tiene problemas para localizar estos cadáveres entre las ingentes cantidades de escombros que hay en Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el sábado 18 de octubre que la guerra en Gaza terminará una vez que se complete la segunda fase de la tregua, que establece el desarme del movimiento islamista palestino Hamás. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC