Se trata de un paso previsto en el plan de tregua impulsado por Donald Trump, presidente de Estados Unidos; sin embargo, aun hay ciertas dudas e interrogantes en lo dispuesto por Hamás.

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En concreto, lo que se está anunciando es su retiro de la administración de la Franja de Gaza. Mahmud Mardawi, un alto cargo del grupo islamista, indicó a la agencia EFE que “quedará vacante (el poder) hasta que entre desde Egipto el comité nacional para la gestión de Gaza, compuesto por tecnócratas”.

Pero Mardawi no respondió si este retiro implica el desmantelameinto de las Brigadas Al Qassam, su brazo armado, y ese es uno de los puntos que despierta sospechas en diversos especialistas.

“Esto de disolver su gobierno es una medida cosmética, solamente para engañar, ellos van a seguir controlando la parte que controlan desde la sombra”, indica Roberto Heimovits, en comunicación con El Comercio.

Para el analista internacional es muy poco probable que Hamás baje las armas en su estrategia de dejar el poder, y ello obedec a que en su constitución contempla “la destrucción de Israel”.

Por su parte, Jorge Chávez Mazuelos considera el anuncio de Hamás como “un cambio de juego” que busca poner presión sobre Israel, “pero el tema es que para Israel no va a haber una solución aceptable que no implique el desarme de Hamás, y para Hamás perder el armamento es perder su capacidad de ejercer poder y control efectivo”.

Además… Israel sigue bombardeando Al menos seis palestinos perecieron este lunes 6 a causa de tres bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza. Uno cayó en un edificio residencial en el barrio de Tel al Haua, el segundo alcanzó un vehículo en Jan Yunis (sur) y el tercero impactó en una zona de tiendas de campaña usadas por desplazados en Al Mauasi. Según la agencia EFE, al menos 1.072 personas han muerto y 3.463 han resultado heridas a causa de ataques perpetrados por las tropas israelíes desde el alto el fuego pactado en abril del 2025.

También hay que tomar en cuenta otra gran interrogante: ¿quién ejercerá la fuerza de seguridad en Gaza?

Vale recordar que Hamás controla el territorio palestino en cuestión desde el 2007, tras una rivalidad con el movimiento Fatah. Recientemente fue el ataque de Hamás al sur de Israel lo que cambió la historia, cuando en octubre del 2023 una incursión masiva acabó con la vida de más de mil personas y dejó cientos de secuestrados.

Desde esa fecha Israel dirigió una durísima campaña militar para controlar Gaza. Según la agencia europapress, se estima en más de 70 mil muertos y 173.571 heridos la cantidad de víctimas en el territorio palestino desde aquella incursión hace casi tres años.

¿El 'modelo Hezbolá' en Gaza?

Para Israel lo anunciado por Hamás es un intento por establecer un “modelo Hezbolá” para la Franja de Gaza.

Gideon Saar, ministro de Relaciones Exteriores israelí, puso en duda el anuncio de Hamás. “El comité tecnócrata será responsable del recojo de basura y de los servicios municipales, mientras que Hamás permanecerá como la fuerza militar dominante”, indicó en sus redes sociales

Hamas’s trick is simple.



Hamas’s apparent willingness to “make room” for a technocratic government is designed to prevent its own disarmament.



Hamas seeks to replicate the “Hezbollah model” in Gaza:

a technocratic administration would be responsible for garbage collection and… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) July 6, 2026

Hezbolá es un partido político y grupo paramilitar en el Líbano, que mantiene un fuerte enfrentamiento con Israel. Además, es considerado por Estados Unidos como un grupo terrorista.

Es así que para Saar, en este contexto “Hamás podrá continuar con la represión de los palestinos en Gaza y la yihad contra Israel”.

Para el gobierno de Israel la situación no es fácil. En octubre se realizarán los comicios parlamentarios y el primer ministro Benjamin Netanyahu va por la reelección en medio de una guerra de varios frentes.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ofrece una rueda de prensa en Jerusalén el 15 de junio de 2026, tras el anuncio de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. (EFE/EPA/RONEN ZVULUN).

“Netanyahu ha entendido los conflictos como una suerte de tanque de oxígeno para poder seguir”, indica Chávez Mazuelos. Y es que, tras apaciguarse el conflicto en la Franja de Gaza, se abrió otro frente bélico en Líbano y luego en Irán.

En ese sentido, considera improbable que el gobierno israelí ceda algo, dado que Hamás no ha mostrado intención por desarmarse. “Yo creo que eso hace difícil, y habida cuenta de que él [Netanyahu] tiene una alianza, que es la coalición de más extrema derecha en la historia de Israel, yo veo difícil que él ceda, sobre todo antes de octubre”, indica el analista internacional.

“Plenamente preparados”

Si bien Donald Trump aun no se ha pronunciado en torno al anuncio de Hamás, la Junta de Paz creada por su gestión sí lo ha hecho, e instó al comité tecnócrata palestino encargado de administrar el territorio a controlar las armas.

“El principio fundamental es el siguiente: una sola autoridad, una sola ley y una sola arma. Esto implica la concentración de todas las armas bajo el control del NCAG”, declaró en un comunicado publicado en X.

En esa línea, desde el Comité Nacional para la Administración de Gaza se indicó que están “plenamente preparados” para asumir sus responsabilidades.

Ali Shaaz, líder de este comité, señaló que esto será posible “tan pronto como se den las condiciones y medidas necesarias para su funcionamiento”. En tanto, sobre la fuerza de seguridad, indicó que recaería en “un aparato de seguridad unificado que rinda cuentas ante dicha autoridad”.

Para Heimovits, “es muy poco probable que Hamás los deje gobernar”. Y una vez más las dudas recaen en quién tendrá el control del uso de la fuerza en Gaza.

Además, considerando la situación actual de los gazatíes, apunta el especialista que el comité “no es totalmente independiente, pero sí bastante mejor que el gobierno de Gaza que ha estado ahí desde el 2007″.