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Resumen

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¿Tiempo de cambio en Gaza? Luego de casi 20 años, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) dejará la administración del territorio palestino tras anunciar este lunes 6 la disolución del organismo encargado de la gobernanza desde el 2007, como parte de los preparativos para el traspaso de poderes al Comité Nacional para la Administración de Gaza.

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