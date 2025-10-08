Combatientes de Hamás se reúnen en el lugar de la entrega de dos rehenes israelíes en Rafah, al sur de la Franja de Gaza, el 22 de febrero de 2025. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP).
Combatientes de Hamás se reúnen en el lugar de la entrega de dos rehenes israelíes en Rafah, al sur de la Franja de Gaza, el 22 de febrero de 2025.
Hamás: "Anunciamos un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza"
El grupo terrorista anunció haber alcanzado un acuerdo con para “poner fin a la guerra en ” que estipula la retirada del Ejército israelí de la Franja, la entrada de ayuda humanitaria y el intercambio de prisioneros.

Hamás señaló en un comunicado que “tras negociaciones responsables y serias” en torno a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las partes llegaron a un acuerdo que implica el “fin a la guerra de exterminio” contra el pueblo palestino y “la retirada de la ocupación de la Franja de Gaza”.

MIRA AQUÍ: Trump anuncia que Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz para Gaza

La organización terrorista expresó que aprecia “profundamente” los esfuerzos de Qatar, Egipto y Turquía, así como del presidente Trump, que lograron concretar el acuerdo.

Hacemos un llamado al presidente Trump, a los Estados garantes del acuerdo, y a las diversas partes árabes, islámicas e internacionales, para que obliguen al gobierno de ocupación a implementar plenamente los compromisos del acuerdo y no permitirle evadir ni demorar su cumplimiento”, señaló Hamás.

Afirmamos que los sacrificios de nuestro pueblo no serán en vano, que seguiremos fieles al pacto, y que no renunciaremos a los derechos nacionales de nuestro pueblo hasta alcanzar la libertad, la independencia y la autodeterminación”, concluyó.

