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Terroristas de Hamás portan sus armas en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, antes de la liberación de los rehenes israelíes el 22 de febrero de 2025. Foto: Bashar Taleb/AFP
Terroristas de Hamás portan sus armas en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, antes de la liberación de los rehenes israelíes el 22 de febrero de 2025. Foto: Bashar Taleb/AFP
Por Agencia EFE

El grupo terrorista islamista palestino Hamás confirmó este viernes el acuerdo para su desarme y aseguró que incluye “la obligación” de Israel “de retirarse de la Franja de Gaza”, después del anuncio al respecto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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