Hamás decide aplazar entrega de un cadáver a Israel debido a “violaciones” del alto el fuego

Militantes de Hamás transportan una bolsa blanca con un cadáver tras recuperarlo de un túnel en Jan Yunis, al sur de Gaza, el 28 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/HAITHAM IMAD
Agencia EFE

Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de , anunciaron que aplazarán la entrega del cadáver de un presunto rehén a Israel, prevista este martes a las 20.00 hora local (17.00 GMT), debido a las “violaciones” israelíes del alto el fuego en la .

La organización armada palestina había anunciado este martes que entregaría el cadáver a través de la Cruz Roja, pero pocas horas después , en el sur de la Franja, y decidió lanzar una ofensiva en esta zona.

“Aplazaremos su entrega, prevista para hoy, debido a las violaciones de la ocupación”, precisó el ala armada de Hamás en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram.

Además, advirtió de que “cualquier escalada” por parte de Israel obstaculizará la búsqueda, excavación y recuperación de los cuerpos, lo que retrasará la recuperación de los cuerpos de los rehenes fallecidos.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó al Ejército ejecutar de inmediato tras mantener una reunión de seguridad de su gabinete.

La consulta de seguridad se convocó después de que anoche Hamás devolviera a Israel los restos de un rehén que, tras el examen forense, se identificaron como pertenecientes a un cautivo cuyo cuerpo ya había sido recuperado en 2023.

Palestinos observan cómo miembros de las Brigadas Al-Qassam, el brazo armado de Hamás, recuperan el cadáver de un rehén israelí de un túnel en la zona de Hamad City, en Jan Yunis, al sur de Gaza, el 28 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/HAITHAM IMAD
Asimismo, este martes también se han producido supuestos choques entre el Ejército israelí y miembros de Hamás en Rafah (sur de Gaza), dijo a EFE un oficial militar, tras lo que las tropas israelíes están atacando con artillería y bombardeos esa zona del enclave.

Fuentes locales indicaron a EFE que se ha reportado fuego de artillería desde tanques israelíes, , en la zona este de Rafah, sin que se sepa por el momento si ha habido víctimas.

En Gaza hay aún 13 cadáveres de secuestrados. Hamás asegura estar tratando de hallarlos, mientras denuncia que el Ejército israelí impide su labor y la entrada de maquinaria pesada para descombrar.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el sábado 18 de octubre que la guerra en Gaza terminará una vez que se complete la segunda fase de la tregua, que establece el desarme del movimiento islamista palestino Hamás. (AFP)

