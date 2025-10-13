Hamás denuncia que presos liberados por Israel han sufrido “las peores formas de tortura”

El grupo terrorista Hamás se felicitó por la liberación este lunes de los casi 2.000 prisioneros palestinos como parte del acuerdo de alto el fuego con Israel, pero denunció que han sufrido “las peores formas de tortura psicológica y física”.

En un comunicado, Hamás afirma que la liberación de los presos “es un logro nacional y un hito brillante” en su lucha “por la libertad y la liberación”, en “el camino para liberar la tierra, lograr el retorno y construir el Estado palestino independiente”.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Sin embargo, denunció que los presos “ han revelado las peores formas de tortura psicológica y física a las que fueron sometidos durante dos años completos ”, desde la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, en lo que define como “una escena que representa las formas más crueles de sadismo y fascismo en la era moderna”.

Según la Media Luna Roja palestina, al menos 7 expresos fueron trasladados a hospitales para hacerles pruebas y otros tres son tratados en sus casas por sus familias, aunque no definió qué dolencias presentaban.

En la nota, Hamás tilda al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de “criminal de guerra”, pero añade que ni él si los ministros extremistas de su gobierno “pueden arrebatar la alegría” del pueblo palestino, que “rompió su arrogancia y frustró sus planes”.

VIDEO RECOMENDADO