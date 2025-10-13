Uno de los prisioneros palestinos observa a su llegada en autobús al Centro Cultural de Ramala, en la Cisjordania ocupada, el 13 de octubre de 2025. (Zain JAAFAR / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Hamás denuncia que presos liberados por Israel han sufrido “las peores formas de tortura”
El grupo terrorista se felicitó por la como parte del , pero denunció que han sufrido “las peores formas de tortura psicológica y física”.

En un comunicado, Hamás afirma que la liberación de los presoses un logro nacional y un hito brillante” en su lucha “por la libertad y la liberación”, en “el camino para liberar la tierra, lograr el retorno y construir el Estado palestino independiente”.

MIRA AQUÍ: ¿Qué pasará con Hamás ahora que ya no tiene rehenes y con Trump decidido a que entregue las armas?

Sin embargo, denunció que los presos “han revelado las peores formas de tortura psicológica y física a las que fueron sometidos durante dos años completos”, desde la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, en lo que define como “una escena que representa las formas más crueles de sadismo y fascismo en la era moderna”.

Según la Media Luna Roja palestina, al menos 7 expresos fueron trasladados a hospitales para hacerles pruebas y otros tres son tratados en sus casas por sus familias, aunque no definió qué dolencias presentaban.

En la nota, Hamás tilda al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de “criminal de guerra”, pero añade que ni él si los ministros extremistas de su gobierno “pueden arrebatar la alegría” del pueblo palestino, que “rompió su arrogancia y frustró sus planes”.

