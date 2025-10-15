Vehículos de la Cruz Roja que transportan a los rehenes vivos, el lunes 13 de octubre de 2025. Foto: @Jehad Alshrafi
Hamás dice haber recuperado todos los restos de rehenes a los que pudo acceder
Hamás dice haber recuperado todos los restos de rehenes a los que pudo acceder

Hamás dice haber recuperado todos los restos de rehenes a los que pudo acceder

El brazo armado del afirmó el miércoles por la noche en un comunicado que ya entregó todos los restos de en cautiverio en Gaza a los que pudo acceder.

Las Brigadas Ezedin al Qasam, brazo armado de Hamás, anunciaron que habían “cumplido su compromiso en virtud del acuerdo al entregar a todos los prisioneros israelíes vivos que tenían bajo su custodia, así como los cadáveres a los que había podido acceder”.

PUEDES VER: Israel devuelve a Gaza otros 45 cadáveres de palestinos tras entrega de cuerpos de rehenes

“Estamos haciendo un gran esfuerzo para cerrar este expediente”, añade el brazo armado del grupo islamista en un comunicado, en el que resalta que ha “cumplido con lo acordado” al liberar a todos los rehenes vivos que quedaban en la Franja y a los fallecidos que tenía localizados.

Anteriormente, el movimiento islamista había anunciado que entregaría a la Cruz Roja otros dos cadáveres de .

El lunes, Hamás entregó los restos de tres rehenes israelíes y uno nepalí para ser repatriado, y el martes otros tres israelíes y un cuerpo aún sin identificar que, según el ejército, no era de ninguna de las personas que figuraban en la lista de rehenes fallecidos.

Cadáveres de palestinos fallecidos que habían sido retenidos por Israel durante la guerra, tras su entrega por parte de vehículos de la Cruz Roja. Foto: EFE/EPA/HAITHAM IMAD
El acuerdo también permitió el regreso a casa de los últimos 20 rehenes vivos que seguían cautivos en Gaza, a cambio de la liberación de casi 2.000 prisioneros palestinos de las cárceles israelíes, así como el cese de los combates y los bombardeos.

Los restos de otros 20 rehenes aún permanecen siguen en Gaza, y el primer ministro israelí, , está sometido a presiones internas para que vincule el ingreso de ayuda humanitaria a la franja a la devolución de los cuerpos.

El municipio de la ciudad de Gaza, con el apoyo del Estado de Qatar, comenzó este martes 14 de octubre las obras para retirar los escombros y abrir las calles de la urbe tras la destrucción causada por los bombardeos y las operaciones militares de las fuerzas israelíes en los pasados dos años. (EFE)

