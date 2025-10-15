Vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) llegan para transportar los restos mortales de los rehenes israelíes entregados por Hamás en la ciudad de Gaza, el 14 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER
Vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) llegan para transportar los restos mortales de los rehenes israelíes entregados por Hamás en la ciudad de Gaza, el 14 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER
Hamás dice que el cuerpo entregado ayer que no es de ningún rehén pertenece a un soldado israelí
Hamás dice que el cuerpo entregado ayer que no es de ningún rehén pertenece a un soldado israelí

Hamás dice que el cuerpo entregado ayer que no es de ningún rehén pertenece a un soldado israelí

El asegura que uno de los cuerpos que entregó ayer a la Cruz Roja, el cual según el instituto forense israelí no se corresponde con el de ningún rehén, pertenece en realidad a un , según aseguró un miembro de la organización a la cadena catarí Al Jazeera.

Una fuente de Hamás aseguró a esta cadena que el cadáver se corresponde con un soldado capturado por su brazo armado, las Brigadas Al Qasam, en mayo de 2024. Entonces, el grupo difundió un vídeo haciéndose con un cadáver no identificado en un túnel en la .

Preguntado por EFE, el Ejército de Israel aseguró que “ningún soldado ha sido secuestrado desde el 7 de octubre (de 2023)”.

Ya en mayo de 2024, cuando Hamás alegó haber capturado el cadáver de un soldado, el Ejército israelí negó estas afirmaciones.

Ante las informaciones difundidas en distintos medios locales según las cuales el cadáver no pertenece a un soldado, sino a un presunto colaborador del Ejército proveniente de Cisjordania, las fuerzas armadas manifestaron que “para preguntas sobre el cuarto cuerpo diríjase al instituto de medicina forense”.

Trabajadores del Ministerio de Salud de Gaza reciben los cadáveres de palestinos fallecidos que habían sido retenidos por Israel durante la guerra, el 15 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/HAITHAM IMAD
Trabajadores del Ministerio de Salud de Gaza reciben los cadáveres de palestinos fallecidos que habían sido retenidos por Israel durante la guerra, el 15 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/HAITHAM IMAD
/ HAITHAM IMAD

Hamás entregó a la Cruz Roja en la noche del martes cuatro cuerpos presuntamente correspondientes a .

Una vez llegaron a Israel, el Instituto de Medicina Forense Abu Kabir de Yafa (sur de Tel Aviv) determinó que tres de ellos se correspondían con cautivos, pero no el cuarto.

El municipio de la ciudad de Gaza, con el apoyo del Estado de Qatar, comenzó este martes 14 de octubre las obras para retirar los escombros y abrir las calles de la urbe tras la destrucción causada por los bombardeos y las operaciones militares de las fuerzas israelíes en los pasados dos años. (EFE)

