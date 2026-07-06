El Gobierno de Hamás en la Franja de Gaza anunció este lunes su disolución para pasarle el testigo al comité formado por palestinos que deberá administrar el enclave de acuerdo con el acuerdo de alto el fuego, y la permanencia en sus puestos mientras tanto solo del personal “técnico y profesional”.

Ismail al Thawabta, director de la oficina de medios del Gobierno de Hamás en Gaza, hizo este anuncio en una rueda de prensa ofrecida en Deir al Balah (centro de Gaza), tras la que el Gobierno gazatí publicó un comunicado con los pormenores de la decisión.

En concreto, se disolvió el llamado Comité de Emergencia del Gobierno de Gaza, creado por Hamás tras los ataques del 7 de octubre de 2023 para gobernar la Franja, y la persona que estaba a cargo de él de forma interina, Muhammad Abdul Jaliq al Farra, presentó su dimisión.

En su comunicado, el Gobierno gazatí reitera su “plena disposición de entregar las riendas” al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), un grupo de tecnócratas palestinos creado como parte del acuerdo de tregua mediado por Estados Unidos, pero al que Israel aún no ha dejado entrar en la Franja palestina.

“Hoy, no solo reafirmamos nuestra posición de principios inquebrantable, sino que la traducimos en acciones y procedimientos concretos sobre el terreno, adoptando nuevas y decisivas medidas estratégicas que allanan el camino para el cumplimiento de esta obligación nacional”, dice la nota leída por el portavoz del Gobierno.

Este paso se produce, afirma, una vez se han recibido garantías de que se han completado los preparativos para el traspaso del Gobierno, y a partir de ahora permanecerá en sus puestos solo “personal técnico y profesional”.

“Seguirán en sus cargos para garantizar la continuidad de los servicios a nuestro pueblo palestino y evitar un vacío administrativo y técnico que perjudicaría a nuestro honorable pueblo”, dice el comunicado.

Además, indica que todos estos empleados públicos están “plenamente dispuestos” a trabajar bajo las órdenes del NCAG y “acatar sus directivas y decisiones”.

Milicianos y simpatizantes de Hezbolá asisten al funeral de Ali al-Debs, uno de los comandantes del grupo terrorista que murió en un ataque aéreo israelí, el 16 de febrero de 2024. (Foto de MAHMOUD ZAYYAT / AFP). / MAHMOUD ZAYYAT

“Hacemos un llamado a todas las partes pertinentes e interesadas para que agilicen la entrada inmediata del Comité Nacional para la Administración de Gaza y le permitan asumir sus funciones y responsabilidades nacionales y administrativas, con el fin de fortalecer la resiliencia de nuestro pueblo y sanar sus heridas”, concluye la nota.

Este paso se produce después de las conversaciones en El Cairo entre las distintas facciones palestinas para la implementación del alto el fuego de octubre de 2025.

La implementación del alto el fuego se encuentra en un punto muerto con ataques casi diarios de Israel y un comité que aún no se ha hecho cargo de la administración de la Franja, mientras que no han comenzado todavía los trabajos de reconstrucción del enclave, Hamás no se ha desarmado y cientos de miles de personas malviven aún en tiendas de campaña.

La semana pasada, una delegación de Hamás presentó en Egipto sus respuestas a las propuestas para destrabar la aplicación del acuerdo de paz a Nickolay Mladenov, representante de la Junta de Paz para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la que depende el NCAG.

EE.UU. declaró formalmente en enero la entrada en vigor de la segunda fase del plan de paz, que sin embargo en la práctica está completamente bloqueado desde esa fecha ya que, por un lado, Hamás aún rechaza desarmarse sin que antes se retire el Ejército israelí de Gaza, y, por otro lado, Israel no permite la entrada del Comité de Administración al enclave.