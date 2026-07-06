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Resumen

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Ismail al-Thawabta, jefe de la oficina de prensa del gobierno de Hamás, ofrece una rueda de prensa en el Hospital Al-Aqsa en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 6 de julio de 2026. Foto: Eyad Baba / AFP
Ismail al-Thawabta, jefe de la oficina de prensa del gobierno de Hamás, ofrece una rueda de prensa en el Hospital Al-Aqsa en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 6 de julio de 2026. Foto: Eyad Baba / AFP
Por Agencia EFE

El Gobierno de Hamás en la Franja de Gaza anunció este lunes su disolución para pasarle el testigo al comité formado por palestinos que deberá administrar el enclave de acuerdo con el acuerdo de alto el fuego, y la permanencia en sus puestos mientras tanto solo del personal “técnico y profesional”.

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