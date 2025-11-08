Israel ha identificado el último cadáver de un rehén devuelto desde Gaza, como el de Lior Rudaeff, de 61 años. Foto: Foro de Familias de Rehenes
Israel ha identificado el último cadáver de un rehén devuelto desde Gaza, como el de Lior Rudaeff, de 61 años. Foto: Foro de Familias de Rehenes
Agencia AFP
Agencia AFP

El cadáver entregado el viernes a Israel es el del rehén israeloargentino Lior Rudaeff

El cadáver entregado el viernes a Israel es el del rehén israeloargentino Lior Rudaeff

El cadáver del el viernes a Israel por los movimientos islamistas palestinos y Yihad Islámica fue identificado como el del israeloargentino Lior Rudaeff, anunció el sábado el ejército israelí.

“Tras el proceso de identificación realizado por el instituto nacional de medicina legal (...), el ejército israelí informó a la familia de Lior Rudaeff que ha sido repatriado para ser enterrado”, indicó un comunicado militar.

Francisco Sanz
Rudaeff, que trabajaba como chófer de ambulancia de manera voluntaria, fue asesinado el 7 de octubre de 2023, el día del ataque de Hamás que desencadenó la guerra en Gaza, en el kibutz Nir Yitzhak mientras intentaba protegerlo junto con otros cuatro habitantes.

Tenía 61 años y su cuerpo fue llevado ese mismo día a la Franja.

Hamás y sus aliados tienen que entregar aún cinco cadáveres de rehenes (cuatro israelíes y un tailandés) como parte del acuerdo de tregua en Gaza, que entró en vigor el 10 de octubre pasado bajo la .

El Foro de las Familias, la principal organización israelí que ha luchado por el regreso de los cautivos, se felicitó por el regreso del cadáver de Lior Rudaeff, y estimó que pese al dolor “reconforta en cierta medida a una familia que ha vivido más de dos años de angustia e incertidumbre”.

Miembros de la Cruz Roja introducen en un coche el féretro de uno de los rehenes entregados este jueves por Hamás en Gaza. Foto: EFE/EPA/Haitham Imad
Miembros de la Cruz Roja introducen en un coche el féretro de uno de los rehenes entregados este jueves por Hamás en Gaza. Foto: EFE/EPA/Haitham Imad

“No descansaremos mientras no vuelva a casa el último rehén”, incidió el Foro en un comunicado.

Pese a los momentos de tensión y , la frágil tregua continúa en Gaza.

Israel ha acusado varias veces a Hamás de ralentizar el proceso de devolución de los cadáveres. El movimiento islamista alega que muchos restos están sepultados bajo los escombros de Gaza, devastada por la campaña israelí.

“No transigiremos en este punto, y no escatimaremos ningún esfuerzo hasta que hayamos traído a todos los rehenes, hasta el último”, enfatizó la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Israel bombardeó este martes 28 de octubre la Franja de Gaza pese al cese el fuego en curso y luego de acusar a Hamás de atacar a sus tropas, lo que el movimiento terrorista niega. (AFP)

