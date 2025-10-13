Los palestinos dan la bienvenida a los prisioneros liberados a su llegada a la Franja de Gaza tras su puesta en libertad de las cárceles israelíes, en virtud de un acuerdo de intercambio, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 13 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/HAITHAM IMAD
Ejército israelí recibe los dos cadáveres de rehenes restantes y transporta todos a Israel
El confirmó la noche de este lunes haber recibido los restos mortales de dos rehenes más dentro de la , cuyos ataúdes se suman a los de otros dos fallecidos recibidos horas antes, y que todos están siendo transportados en estos momentos rumbo a Israel.

“Cuatro ataúdes de rehenes fallecidos están siendo escoltados por miembros de las fuerzas de defensa y de inteligencia rumbo a Israel, donde serán trasladados al Centro Nacional de Medicina Forense para su identificación”, detalló un comunicado castrense.

Con ellos, aún quedan otros 24 cadáveres de cautivos (uno de ellos, el de Hadar Goldin, ) que deberían ser devueltos en el marco del pacto de alto el fuego con los islamistas, que hoy liberaron a otros 20 cautivos con vida que ya están reunidos con sus familias.

“Antes de cruzar a territorio israelí, se celebrará un protocolo militar en la Franja de Gaza en su memoria”, añadió el texto, ya que los ataúdes de los rehenes serán cubiertos con banderas israelíes, y los soldados recitarán un capítulo del Libro de los Salmos.

Prisioneros palestinos liberados a su llegada a Gaza tras su liberación, este lunes en Khan Yunis, sur de Gaza. Foto: EFE/HAITHAM IMAD
Hamás ya había anunciado que los se corresponden con Guy Illouz, de 26 años; Bipin Joshi, de 24; Yossi Sharabi, de 53; y Daniel Peretz, de 22 años. Pero Israel debe analizar los cuerpos a fin de confirmar que efectivamente sus identidades.

Las autoridades israelíes ya estaban al tanto de que el grupo islamista no había logrado recuperar todos los cuerpos para el canje de hoy, por lo que en las negociaciones las partes ya habían acordado la creación de una entidad internacional para realizar la búsqueda de los cadáveres de desaparecidos.

