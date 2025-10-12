Marwan Barghuti, líder en Cisjordania del movimiento Fatah, uno de los presos palestinos que Hamás busca liberar en el canje de rehenes con Israel. (SVEN NACKSTRAND / AFP)
Marwan Barghuti, líder en Cisjordania del movimiento Fatah, uno de los presos palestinos que Hamás busca liberar en el canje de rehenes con Israel. (SVEN NACKSTRAND / AFP)
/ SVEN NACKSTRAND
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Hamás insiste en liberación de siete dirigentes palestinos en canje por rehenes de Israel
Resumen de la noticia por IA
Hamás insiste en liberación de siete dirigentes palestinos en canje por rehenes de Israel

Hamás insiste en liberación de siete dirigentes palestinos en canje por rehenes de Israel

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

insiste en que la lista de presos que va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en debe incluir a siete prominentes dirigentes palestinos que el grupo terrorista, informaron este domingo a AFP fuentes cercanas a la negociación.

Hamás insiste en que la lista final incluya a siete altos dirigentes, entre los que destacan Marwan Barghuti, Ahmad Saadat, Ibrahim Hamed y Abás Al Sayyed”, afirmó una persona del entorno de las negociaciones. Esto fue confirmado por una segunda fuente.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Hamás no gobernará en Gaza después de la guerra, dice fuente cercana a negociaciones

La primera de las fuentes también adelantó que el grupo terrorista Hamás, que gobierna en Gaza, y sus aliados ya “completaron todos los preparativos” para entregar a Israel todos los rehenes que siguen vivos y algunos de los fallecidos.

Información en desarrollo...

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC