Hamás insiste en liberación de siete dirigentes palestinos en canje por rehenes de Israel

Hamás insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza debe incluir a siete prominentes dirigentes palestinos que el grupo terrorista, informaron este domingo a AFP fuentes cercanas a la negociación.

“ Hamás insiste en que la lista final incluya a siete altos dirigentes, entre los que destacan Marwan Barghuti, Ahmad Saadat, Ibrahim Hamed y Abás Al Sayyed ”, afirmó una persona del entorno de las negociaciones. Esto fue confirmado por una segunda fuente.

La primera de las fuentes también adelantó que el grupo terrorista Hamás, que gobierna en Gaza, y sus aliados ya “completaron todos los preparativos” para entregar a Israel todos los rehenes que siguen vivos y algunos de los fallecidos.

Información en desarrollo...