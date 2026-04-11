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Terroristas de Hamás portan sus armas en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, antes de la liberación de los rehenes israelíes el 22 de febrero de 2025. Foto: Bashar Taleb/AFP
Terroristas de Hamás portan sus armas en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, antes de la liberación de los rehenes israelíes el 22 de febrero de 2025. Foto: Bashar Taleb/AFP
Por Agencia EFE

Una delegación del grupo terrorista islamista palestino Hamás se reunió este sábado en El Cairo con Nikolai Mladenov, el alto representante para Gaza de la Junta de Paz impulsada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para trasladarle que Israel debe retirarse de la Franja antes del desarme del grupo, informó a EFE una fuente palestina.

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