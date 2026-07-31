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Resumen

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Un niño palestino camina cerca de un campamento para desplazados en la playa de la ciudad de Gaza, el 3 de julio de 2026. (EYAD BABA / AFP)
Un niño palestino camina cerca de un campamento para desplazados en la playa de la ciudad de Gaza, el 3 de julio de 2026. (EYAD BABA / AFP)
/ EYAD BABA
Por Agencia EFE

Hamás reiteró este viernes, en su primer comunicado oficial tras el anuncio de Trump de que la Junta de Paz había logrado un acuerdo para su “desarme total”, que no entregará su armamento pesado hasta que las tropas israelíes abandonen Gaza, algo a lo que Israel se opone.

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