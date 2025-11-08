Israel devuelve 15 cuerpos de palestinos en su poder a Gaza a cambio del rehén Lior Rudaef

Escucha la noticia
Israel devuelve 15 cuerpos de palestinos en su poder a Gaza a cambio del rehén Lior RudaefResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El Hospital Nasser de Jan Yunis (sur de Gaza) recibió este sábado los cadáveres de 15 palestinos que permanecían en manos de Israel, después de que la Yihad Islámica Palestina devolviera el viernes el cadáver del rehén Lior Rudaef, identificado esta mañana, informó el Ministerio de Sanidad de la Franja en un comunicado.
“El Ministerio de Salud anuncia la recepción de 15 cadáveres de mártires que han sido liberados hoy por la ocupación israelí y entregados por la Cruz Roja, lo que eleva el número total de cadáveres de mártires recibidos a 300”, recoge el comunicado.
Newsletter Vuelta al Mundo
PUEDES VER: Israel confirma haber recibido el cuerpo de un supuesto rehén entregado por Hamás
Israel devuelve a Gaza 15 cadáveres en su poder a cambio de cada cuerpo de rehén israelí en el enclave que Hamás entrega a la Cruz Roja. Solo quedan en la Franja cinco de los 28 cuerpos con los que contaban los islamistas al comenzar estos intercambios.
Hasta ahora han sido identificados solo 89 de los 300 cadáveres devueltos por Israel.
Son las familias gazatíes las que tienen que identificar directamente los cuerpos, a falta de recursos adecuados para hacer las autopsias en los hospitales de la Franja. Además, el estado en que Israel devuelve los cuerpos dificulta su identificación.
Sanidad ha denunciado en varias ocasiones que los cuerpos que Israel devuelve están muy deteriorados y muestran en ocasiones signos de abusos físicos e incluso tortura. También han devuelto cadáveres esposados y con los ojos vendados.
TE PUEDE INTERESAR
- Estados Unidos quiere que la ONU apruebe una fuerza internacional para Gaza
- Israel afirma haber abatido a dos integrantes de Hezbolá durante bombardeos en el sur del Líbano
- Israel: principal abogada militar autorizó filtración de video de tortura y abusos a detenido palestino
- Los restos mortales entregados anoche a Israel no pertenecen a ningún rehén
Contenido sugerido
Contenido GEC