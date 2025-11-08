Los trabajadores de la morgue descargan los cuerpos de palestinos que habían estado bajo custodia israelí, después de que fueron transportados por vehículos de la Media Luna Roja y camiones refrigerados, al hospital Nasser en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 15 de octubre de 2025. Foto: Omar AL-QATTAA/AFP
Los trabajadores de la morgue descargan los cuerpos de palestinos que habían estado bajo custodia israelí, después de que fueron transportados por vehículos de la Media Luna Roja y camiones refrigerados, al hospital Nasser en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 15 de octubre de 2025. Foto: Omar AL-QATTAA/AFP
/ OMAR AL-QATTAA
Agencia EFE
Agencia EFE

Israel devuelve 15 cuerpos de palestinos en su poder a Gaza a cambio del rehén Lior Rudaef
El Hospital Nasser de Jan Yunis (sur de Gaza) recibió este sábado los cadáveres de 15 palestinos que permanecían en manos de Israel, después de que la devolviera el viernes , identificado esta mañana, informó el Ministerio de Sanidad de la Franja en un comunicado.

“El Ministerio de Salud anuncia la recepción de 15 cadáveres de mártires que han sido liberados hoy por la ocupación israelí y entregados por la Cruz Roja, lo que eleva el número total de cadáveres de mártires recibidos a 300”, recoge el comunicado.

Israel devuelve a Gaza 15 cadáveres en su poder a cambio de cada cuerpo de rehén israelí en el enclave que Hamás entrega a la Cruz Roja. Solo quedan en la Franja cinco de los 28 cuerpos con los que al comenzar estos intercambios.

Hasta ahora han sido identificados solo 89 de los 300 cadáveres devueltos por Israel.

Son las familias gazatíes las que tienen que identificar directamente los cuerpos, a falta de recursos adecuados para hacer las autopsias en los . Además, el estado en que Israel devuelve los cuerpos dificulta su identificación.

Sanidad ha denunciado en varias ocasiones que los cuerpos que Israel devuelve están muy deteriorados y muestran en ocasiones signos de abusos físicos e incluso tortura. También han devuelto cadáveres esposados y con los ojos vendados.

Israel bombardeó este martes 28 de octubre la Franja de Gaza pese al cese el fuego en curso y luego de acusar a Hamás de atacar a sus tropas, lo que el movimiento terrorista niega. (AFP)

