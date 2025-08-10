Israel mata a cuatro periodistas de Al Jazeera en un bombardeo en Gaza

Escucha la noticia
Israel mata a cuatro periodistas de Al Jazeera en un bombardeo en GazaResumen generado por Inteligencia Artificial
Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La cadena Al Jazeera reportó que dos corresponsales y dos camarógrafos del medio resultaron muertos tras un bombardeo israelí sobre su carpa en Ciudad de Gaza el domingo, citando como fuente al director de un hospital local.
“El periodista de Al Jazeera Anas al Sharif fue asesinado junto con tres colegas en lo que parece ser un ataque israelí dirigido, dijo el director de el hospital Al Shifa en Ciudad de Gaza”, reportó la cadena con sede en Catar.
Newsletter Vuelta al Mundo
LEE MÁS: Netanyahu habla con Trump tras anunciar la toma de Ciudad de Gaza y le agradece su apoyo
El comunicador, de 28 años, “murió el domingo luego de que fuera impactada una tienda para periodistas al exterior de la entrada principal del hospital. El conocido corresponsal de Al Jazeera en árabe informó extensamente desde el norte de Gaza”, añade el reporte.
Con sus reportes diarios, Al Sharif era uno de los corresponsales más reconocidos del canal que cubría la guerra en Gaza.
LEE MÁS: Benjamin Netanyahu dice que reconocer un Estado palestino es “invitar a una guerra segura”
El ejército israelí confirmó que había dirigido un ataque contra los periodistas y afirmó que Al Sharif de Al Jazeera era un “terrorista” que “se hacía pasar por periodista”.
“Hace poco, en Ciudad de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron al terrorista Anas al Sharif, quien se hacía pasar por periodista para la cadena Al Jazeera”, afirmó el ejército israelí en Telegram.
LEE MÁS: Ministros europeos critican el plan de Israel para tomar Ciudad de Gaza: “agravará la crisis humanitaria”
“Anas al Sharif sirvió como el jefe de una célula terrorista de la organización terrorista Hamás y era responsable de promover ataques con cohetes contra civiles y tropas israelíes”, añadió en el mensaje.
Por años, el medio Al Jazeera e Israel ha sostenido una relación conflictiva, con vetos al canal para trabajar en el país y allanamientos a sus oficinas, en medio de la guerra en Gaza.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Encendido debate en Israel por decisión de Netanyahu de ocupar Ciudad de Gaza
- Reunión de urgencia del Consejo de Seguridad sobre plan de Israel para tomar Gaza
- Decenas de miles protestan en Tel Aviv contra el plan de Israel para ocupar totalmente Gaza
- Miles de personas se manifiestan en España contra el “genocidio” palestino de Israel en Gaza
- Más de 400 arrestados en una manifestación a favor del grupo Palestine Action en Londres
Contenido sugerido
Contenido GEC