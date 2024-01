Saleh al Arouri fue abatido el martes por la noche por un avión no tripulado en los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbolá, un grupo libanés aliado de Hamás y respaldado por Irán. El ataque, atribuido ampliamente a un avión caza israelí, tuvo como objetivo las oficinas del movimiento islamista y mató en total a siete cabecillas de Hamás.

Al Arouri no era un dirigente cualquiera. De 57 años, era el cofundador del ala militar del grupo terrorista e Israel lo acusaba de ordenar atentados en Cisjordania, lo que le valió un lugar importante en la lista de los más buscados por Israel. Elegido subdirector de la oficina política de Hamás en el 2017, es el cargo de más rango de Hamás abatido desde el inicio de la guerra en Gaza hace casi tres meses.

Además de ser la mano derecha del jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh, era un enlace clave con Hezbolá. El Departamento de Estado de Estados Unidos lo consideraba un terrorista y ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información sobre él.

Saleh al Arouri hablando por teléfono en una oficina en Beirut. (Foto: AFP) / -

Su asesinato plantea muchas interrogantes para lo que viene en el conflicto. Si bien a nivel interno su muerte podría llevar a los dirigentes del grupo palestino en el exilio a ocultarse aún más, obstaculizando los esfuerzos para la liberación de rehenes que siguen en Gaza, los ojos están puestos en las consecuencias a nivel regional.

Advertencia

Las consecuencias de la muerte de Saleh al Arouri en Medio Oriente empezaron a verse ayer. Egipto anunció que congeló su papel como mediador entre Israel y las facciones palestinas para buscar una solución que lleve al fin de la guerra en la franja de Gaza.

El ataque al feudo de Hezbolá aumentó de inmediato la tensión con Líbano, donde los milicianos libaneses e Israel llevan casi tres meses intercambiando bombardeos transfronterizos. El temor se centra ahora en que el asesinato de Al Arouri pueda ampliar la guerra de Gaza se extienda con Líbano con un papel más activo en el conflicto.

Hassan Nasrallah, que está al frente de Hezbolá desde 1992, prometió este miércoles que no se quedará en silencio tras la muerte de Saleh al Arouri, lo que consideró “un crimen grave y peligroso” y advirtió que su grupo combatirá sin “límites” contra Israel si este comienza una guerra contra el Líbano.

“El asesinato de Saleh al Arouri es un ataque flagrante a la soberanía libanesa”, denunció Nasrallah en un discurso televisado por canales afines.

Hezbolá, fundada por la Guardia Revolucionaria iraní en 1982, es la punta de lanza de una alianza respaldada por Teherán y hostil a Israel y Estados Unidos.

Israel, por su parte, tiene los ojos muy abiertos. El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, afirmó el martes que las tropas estaban “en un estado de alerta muy elevado” y listas “para cualquier escenario”.

Para el analista internacional Francesco Tucci, la tensión entre Israel y Hezbolá y Líbano va a crecer porque Irán seguirá utilizando a sus fuerzas proxy. “Es un hecho que habrán ataques y escaramuzas con Hezbolá, como ya ha estado pasando”, dice a El Comercio.

Hezbolá y su líder Hassan Nasrallah han amenazado con abrir un segundo frente en la guerra.

En lo que va de la guerra Israel ha anunciado que eliminó a varios dirigentes de rango medio de Hamás en la franja de Gaza, pero esta sería la primera vez desde el inicio de la guerra que ataca en otro país a dirigentes de más alto perfil, muchos de los cuales viven exiliados en la región.

“Israel prefiere este tipo de asesinatos. Se trata de una vieja estrategia. Israel va matando responsables de los ataques que ha sufrido, pero estos líderes son inmediatamente reemplazados por Hamás. Nunca se queda un espacio vacío. Es un duro golpe a su estructura, pero va a ser reeemplazado”, explica Tucci.

¿Un conflicto más amplio?

Hablar de un conflicto regional más amplio implicaría la participación del Gobierno de Irán, quien financia y respalda tanto a Hamás como a Hezbolá.

Irán ha afirmado que la muerte de Al Arouri “demuestra que el régimen sionista no ha logrado ninguno de sus objetivos” en la Franja de Gaza.

“La actividad maligna de la maquinaria de terror de este régimen en otros países es una verdadera amenaza para la paz y la seguridady supone una grave alarma para la seguridad de todos los países de la región”, dijo el ministro de Exteriores iraní, Hosein Amirabdolahian, en la red social X.

Hezbolá es una de las fuerzas paramilitares más poderosas del mundo.

Pese a ello, una escalada regional todavía no parece inminente. “Por ahora no habrá una escalada regional de grandes proporciones porque Irán no tiene interés de hacerlo, sigue trabajando por sus intereses a través de sus fuerzas proxy: Hezbolá, los hutíes de Yemen, etc. No quiere meterse directamente en el conflicto, tampoco en Líbano”, considera Tucci.

El experto destaca que Israel no ha reconocido la autoría del ataque, precisamente para no escalar el conflicto. “Sin embargo, ha golpeado de forma importante la estructura de Hamás porque Al Arouri no solo era el número dos del grupo, sino también era uno de los comandantes de las brigadas Al Qassam, entonces se trataba de una pieza clave de Hamás, incluso había participado en las negociaciones para liberar a los rehenes israelíes”, agrega.