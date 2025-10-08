Hamás liberará a 20 rehenes con vida a cambio de 2.000 prisioneros en primera fase del acuerdo con Israel

La primera fase del acuerdo que busca poner fin a la guerra en Gaza prevé la liberación de 20 rehenes por parte de Hamás de una sola vez, a cambio de cerca de 2.000 prisioneros palestinos, indicó este jueves una fuente del grupo terrorista.

El intercambio debe tener lugar en las 72 horas siguientes al inicio de la implementación del acuerdo, cuya firma se espera el jueves, precisó a la AFP esta fuente que está al tanto de las negociaciones.

Los rehenes deben ser liberados a cambio de la liberación de 250 palestinos condenados a penas de cadena perpetua y de otros 1.700 detenidos por Israel desde el comienzo de la guerra el 7 de octubre de 2023, agregó esta misma fuente.

