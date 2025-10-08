Ronen Ohel, hermano del rehén israelí Alon Ohel, habla durante una protesta antigubernamental organizada por las familias de los rehenes israelíes cautivos en la Franja de Gaza. (Jack GUEZ / AFP)
Ronen Ohel, hermano del rehén israelí Alon Ohel, habla durante una protesta antigubernamental organizada por las familias de los rehenes israelíes cautivos en la Franja de Gaza. (Jack GUEZ / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Hamás liberará a 20 rehenes con vida a cambio de 2.000 prisioneros en primera fase del acuerdo con Israel
Resumen de la noticia por IA
Hamás liberará a 20 rehenes con vida a cambio de 2.000 prisioneros en primera fase del acuerdo con Israel

Hamás liberará a 20 rehenes con vida a cambio de 2.000 prisioneros en primera fase del acuerdo con Israel

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La primera fase del acuerdo que busca poner prevé la liberación de 20 rehenes por parte de de una sola vez, a cambio de cerca de 2.000 prisioneros palestinos, indicó este jueves una fuente del grupo terrorista.

El intercambio debe tener lugar en las 72 horas siguientes al inicio de la implementación del acuerdo, cuya firma se espera el jueves, precisó a la AFP esta fuente que está al tanto de las negociaciones.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Israel y Hamás acuerdan canje de prisioneros por rehenes e ingreso de ayuda a Gaza, anuncian mediadores en Egipto

Los rehenes deben ser liberados a cambio de la liberación de 250 palestinos condenados a penas de cadena perpetua y de otros 1.700 detenidos por Israel desde el comienzo de la guerra el 7 de octubre de 2023, agregó esta misma fuente.

Información en desarrollo...

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC