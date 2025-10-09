El miembro del buró político de Hamás, Mahmoud Mardawi, destacó que el acuerdo de paz en Gaza con Israel es "fruto de la legendaria firmeza del pueblo palestino". (Captura de Al Jazeera)
El miembro del buró político de Hamás, Mahmoud Mardawi, destacó que el acuerdo de paz en Gaza con Israel es "fruto de la legendaria firmeza del pueblo palestino". (Captura de Al Jazeera)
Líder de Hamás dice que alto el fuego con Israel en Gaza es resultado de la resistencia palestina
El miembro del buró político de , , aseguró este jueves que el alto el fuego alcanzado con es “fruto de la legendaria firmeza del , especialmente de los muyahidines de ”.

El acuerdo de alto el fuego no es un favor de nadie, sino resultado de la resistencia de nuestro pueblo”, afirmó Mardawi en un comunicado, en el que destacó que “lo que la ocupación no logró imponer mediante el genocidio y el hambre, tampoco lo consiguió en la mesa de negociaciones”.

MIRA AQUÍ: Trump anuncia que Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz para Gaza

Según Mardawi, “Netanyahu y su gobierno fascista no lograron desplazar a nuestro pueblo, que sigue en su tierra esperando el regreso del resto de la diáspora”.

Añadió además que Israelno consiguió recuperar a sus prisioneros por la fuerza ni doblegar la resistencia”, y subrayó que “no logrará imponer sus planes en nuestra tierra ni en nuestros lugares sagrados”.

Mardawi consideró que este acuerdo representa un logro “puramente nacional” que responde “a las demandas fundamentales” de los palestinos: “el fin de la agresión, el regreso de los desplazados, la retirada de la ocupación, el intercambio de prisioneros y el inicio de las labores de socorro y reconstrucción”.

Israel y Hamás acordaron anoche la primera fase del alto el fuego en la Franja de Gaza, tras negociaciones en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij con la mediación de Egipto, Qatar, Estados Unidos y Turquía.

MÁS INFORMACIÓN: “Estamos felices”: Gaza reacciona eufórica al anuncio de acuerdo para terminar la guerra entre Israel y Hamás

Esta fase inicial contempla la retirada del Ejército israelí hasta una “línea amarilla” demarcada por Estados Unidos, que formará un perímetro de entre 1,5 y 6,5 kilómetros desde la frontera entre Israel y Gaza.

Según el diario israelí Haaretz, unos veinte cautivos vivos podrían ser liberados entre el sábado y el domingo, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump anunció que todos los rehenes, incluidos los fallecidos, saldrán del enclave el lunes.

Una fuente de Hamás confirmó a EFE que, a cambio, Israel deberá liberar a unos 1.950 prisioneros palestinos, entre ellos 250 condenados a cadena perpetua y unos 1.700 originarios de Gaza.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

