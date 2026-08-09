icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Miembros de las Brigadas Ezzedine Al-Qassam de Hamás y de las Brigadas Quds de la Yihad Islámica se encuentran desplegados en la ciudad de Gaza, el 20 de marzo de 2026. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP).
Miembros de las Brigadas Ezzedine Al-Qassam de Hamás y de las Brigadas Quds de la Yihad Islámica se encuentran desplegados en la ciudad de Gaza, el 20 de marzo de 2026. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP).
/ OMAR AL-QATTAA
Por Agencia EFE

El grupo islamista palestino Hamás aseguró su “firme compromiso” con el plan de 15 puntos anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y publicado por la Junta de Paz para avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego en Gaza, tres el rechazo al documento anunciado hoy por Israel.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.