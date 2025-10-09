Khalil al Hayya, negociador jefe de Hamás, asegura que el grupo terrorista recibió garantías de Estados Unidos y otros mediadores de que la guerra con Israel en la Franja de Gaza terminó. (Captura de video)
Agencia EFE
Agencia EFE

Hamás afirma que EE.UU. y mediadores le dieron garantías de que la guerra en Gaza terminó
El líder de la delegación negociadora de , Jalil Al Hayya, aseguró este jueves haber recibido garantías por parte de los mediadores del conflicto (Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía) de que la “guerra ha terminado por completo” en la .

Hemos recibido garantías de nuestros hermanos mediadores y del gobierno estadounidense, quienes afirman que la guerra ha terminado por completo”, recoge un comunicado difundido por el grupo terrorista.

MIRA AQUÍ: Trump anuncia que Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz para Gaza

Al Hayya agregó que Hamás seguirá “trabajando con las fuerzas nacionales e islámicas para completar los pasos restantes y lograr los intereses de nuestro pueblo palestino, su autodeterminación y el cumplimiento de sus derechos hasta el establecimiento de su estado independiente con Jerusalén como su capital”.

Asimismo, insistió en que la delegación de Hamás abordó el plan con gran “responsabilidad” y presenta “una respuesta que sirve a los intereses de nuestro pueblo, protege sus derechos y previene el derramamiento de sangre. También incluye nuestra visión para poner fin a la guerra”.

Hamás está a la espera de que el Gobierno israelí ratifique la primera fase del acuerdo para Gaza impulsado por el presidente Estado Unidos, Donald Trump, que implicará el intercambio de rehenes por presos palestinos, un alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

