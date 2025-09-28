Un combatiente de las Brigadas Ezzedine al-Qassam, brazo armado de Hamás, asiste al funeral de dos combatientes en la ciudad de Gaza el 24 de enero de 2025. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP).
Hamás pide a Israel que retroceda y pare sus bombardeos para rescatar a 2 rehenes en la Ciudad de Gaza
Las Brigadas Al Qasam, brazo armado del grupo islamista , pidió este domingo al Ejército israelí que retroceda en una zona de la ciudad de Gaza y detenga sus bombardeos durante 24 horas para intentar rescatar a dos rehenes israelíes allí cautivos.

En sendos comunicados, las Brigadas Al Qasam anuncian que se ha interrumpido la comunicación con los rehenes Omri Miran y Matan Angrest debido a los ataques lleva a cabo Israel desde hace dos días en los barrios de Sabra y Tal al Hawa de la capital gazatí. “La vida de los dos prisioneros está en peligro”, afirma el brazo armado de Hamás.

MIRA: Hamás dice que perdió contacto con dos rehenes en la Ciudad de Gaza por los bombardeos israelíes

“Las fuerzas de ocupación (israelíes) deben retroceder inmediatamente al sur de la calle 8 y detener las salidas aéreas durante 24 horas a partir de las 18:00 de esta tarde para intentar sacar a los prisioneros. Quien avisa no es traidor", dicen las Brigadas del Al Qasam.

Los rehenes israelíes Omri Miran (izq) y Matan Angrest. (Fotos: AFP).
Los rehenes israelíes Omri Miran (izq) y Matan Angrest. (Fotos: AFP).

El pasado abril, Hamás publicó un video propagandístico de Omri Miran, que arrancaba con imágenes de un túnel subterráneo hasta llegar a la habitación donde se encontraba el cautivo.

Miran, que ahora tiene 28 años, fue secuestrado de su casa en el kibutz Nahal Oz durante los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y ya había aparecido en otro vídeo propagandístico de los islamistas en abril de 2024.

Y el pasado marzo publicó otro video de Matan Angrest, que ahora tiene 22 años y fue secuestrado también de Nahal Oz. Su familia denunció entonces “el grave estado psicológico evidente” en que está su ser querido, asegurando que su mano derecha no funcionaba, sus ojos y su boca se veían asimétricos y tenía la nariz rota.

El Ejército israelí lleva a cabo una operación militar para invadir la Ciudad de Gaza, capital del enclave palestino. Está considerada por Israel como uno de los bastiones de Hamás en la Franja y su intención es rescatar a los rehenes que siguen en la Franja: 48 en total, de los cuales solo 20 se estima que siguen vivos.

Para ello, ha ordenado al millón de habitantes de la urbe que se desplacen al sur, a las reducidas zonas que aún no están ocupadas por Israel y en las que ya se hacinan cientos de miles de personas.

