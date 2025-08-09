Guillermo Vera Ayala
Guillermo Vera Ayala

“Hamás quiere que mueran civiles en una nueva ofensiva israelí”: ¿Qué se sabe del plan de Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza?
El gabinete de seguridad de Israel aprobó el plan del primer ministro Benjamín Netanyahu, que busca que el ejército del país hebreo tome el control total de la Ciudad de Gaza para eliminar al grupo terrorista Hamás en ese territorio.

