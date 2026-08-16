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Resumen

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Militantes palestinos de Hamás aseguran la zona mientras trabajadores egipcios, acompañados por miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), buscan los restos del último rehén israelí en el barrio de Zeitoun, en la ciudad de Gaza, el 8 de diciembre de 2025. Foto: AFP.
Militantes palestinos de Hamás aseguran la zona mientras trabajadores egipcios, acompañados por miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), buscan los restos del último rehén israelí en el barrio de Zeitoun, en la ciudad de Gaza, el 8 de diciembre de 2025. Foto: AFP.
/ OMAR AL-QATTAA
Por Agencia EFE

Una delegación del grupo islamista Hamás, encabezada por su líder, Jalil al Haya, reafirmó este domingo el compromiso del movimiento palestino con el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza e iniciar el proceso de reconstrucción.

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