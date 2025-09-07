Hamás rechaza el desarme hasta que no exista un Estado palestino con Jerusalén de capital

Uno de los miembros del buró político de Hamás, Basem Naim, defendió este domingo el derecho a “la resistencia y sus armas” del pueblo palestino, y dijo que no lo cederán hasta que no se establezca un Estado palestino con su capital en Jerusalén.

“ La resistencia y sus armas son un derecho legítimo, garantizado al pueblo palestino -no solo a Hamás- por la ley internacional, y que ha demostrado ser efectivo a lo largo de la historia de las naciones ocupadas ”, aseguró Naim en un mensaje.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Por eso, dijo el responsable, los palestinos no cederán su derecho “salvo con el establecimiento de un Estado palestino con Jerusalén como su capital, y el retorno garantizado de los refugiados palestinos”.

“Hasta que eso ocurra, Hamás está abierto a tomar partido en una tregua a largo plazo”, añadió.

Naim publicó estas palabras en respuesta a “lo que circula en los medios” sobre las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza y la postura del grupo islamista.

Según el responsable, Hamás espera la respuesta de Israel al último borrador para una tregua parcial, y está listo para negociar un acuerdo integral que incluya la liberación de todos los rehenes israelíes a cambio de presos palestinos en cárceles de Israel, el fin de la guerra y la retirada de las fuerzas israelíes del enclave.

Mientras, Egipto, Qatar y Estados Unidos, que median en la guerra de Gaza, preparan una nueva propuesta que “ofrecerán esta semana”, y que incluye la liberación de todos los rehenes, según informó a EFE este domingo una fuente de seguridad egipcia.

El informante, que pidió anonimato, indicó que el nuevo plan estipula también “el fin de la guerra en Gaza y la formación de un Gobierno en la Franja” para administrar el enclave palestino en la posguerra.

También apuntó que Egipto “convocó a una delegación de Hamás para que llegue a finales de la semana (a El Cairo) para consultar sobre este tema”.

Israel, que no ha respondido públicamente a la última propuesta de alto el fuego, insiste en el desarme del grupo islamista y el control de seguridad israelí de la Franja para poner fin a la guerra, mientras mantiene sus planes para tomar la ciudad de Gaza.

VIDEO RECOMENDADO