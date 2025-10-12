Combatientes de las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam de Hamás escoltan al rehén israelí Eliya Cohen antes de entregarlo a la Cruz Roja en el campo de refugiados de Al Nusairat, en el centro de la Franja de Gaza, el 22 de febrero de 2025. EFE/EPA/MOHAMMED SABER
Agencia EFE
Hamás termina recuento de rehenes israelíes vivos en Gaza, que liberará desde tres localizaciones
El grupo terrorista concluyó el recuento de los en y su distribución en los distintos puntos desde los que serán liberados, informó la cadena catarí Al Jazeera citando a un miembro de la organización.

Miembros de las milicias gazatíes se reunirán esta noche con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para acordar el mecanismo para la liberación de los presuntamente 20 cautivos con vida. Después tendrá que entregar a la organización los 28 cadáveres de secuestrados que permanecían en el enclave, añadió Al Jazeera.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Liberación de rehenes de Hamás y alto el fuego en Gaza, EN VIVO | Viaje de Trump a Israel, Cumbre de Egipto y más noticias

La fuente de Hamás aseguró a la cadena catarí, uno de los medios con mayor presencia en Gaza, que los rehenes serán liberados desde tres localizaciones distintas a lo largo de la Franja.

Durante el alto el fuego fallido que se desarrolló en Gaza entre el 19 de enero y el 18 de marzo (día en que Israel retomó los bombardeos en el enclave), los secuestrados fueron puestos en libertad en varias posiciones a lo largo del enclave: Jabalia (norte), Nuseirat (centro) o Jan Yunis (sur).

Sin embargo, Al Jazeera no detalló dónde serán entregados esta vez los cautivos ante la mayor presencia del Ejército israelí en estas zonas en comparación a la última tregua.

El 7 de octubre de 2023, milicianos gazatíes liderados por Hamás se infiltraron en territorio israelí, donde mataron a casi 1.200 personas y tomaron 251 rehenes.

El ataque desató una ofensiva de Israel en represalia contra la Franja en la que el ejército ha matado a más de 67.000 gazatíes.

