Hamás termina recuento de rehenes israelíes vivos en Gaza, que liberará desde tres localizaciones

El grupo terrorista Hamás concluyó el recuento de los rehenes vivos a liberar en Gaza y su distribución en los distintos puntos desde los que serán liberados, informó la cadena catarí Al Jazeera citando a un miembro de la organización.

Miembros de las milicias gazatíes se reunirán esta noche con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para acordar el mecanismo para la liberación de los presuntamente 20 cautivos con vida. Después tendrá que entregar a la organización los 28 cadáveres de secuestrados que permanecían en el enclave, añadió Al Jazeera.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

La fuente de Hamás aseguró a la cadena catarí, uno de los medios con mayor presencia en Gaza, que los rehenes serán liberados desde tres localizaciones distintas a lo largo de la Franja.

Durante el alto el fuego fallido que se desarrolló en Gaza entre el 19 de enero y el 18 de marzo (día en que Israel retomó los bombardeos en el enclave), los secuestrados fueron puestos en libertad en varias posiciones a lo largo del enclave: Jabalia (norte), Nuseirat (centro) o Jan Yunis (sur).

Sin embargo, Al Jazeera no detalló dónde serán entregados esta vez los cautivos ante la mayor presencia del Ejército israelí en estas zonas en comparación a la última tregua.

El 7 de octubre de 2023, milicianos gazatíes liderados por Hamás se infiltraron en territorio israelí, donde mataron a casi 1.200 personas y tomaron 251 rehenes.

El ataque desató una ofensiva de Israel en represalia contra la Franja en la que el ejército ha matado a más de 67.000 gazatíes.

VIDEO RECOMENDADO