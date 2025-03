Las autoridades israelíes liberaron este martes a El cineasta palestino Hamdan Ballal sostiene su Oscar al Mejor Largometraje Documental por “No Other Land” durante la 97.ª edición anual de los Premios Óscar, en el Dolby Theatre de Hollywood, California, uno de los directores palestinos del oscarizado documental ‘No Other Land’, tras pasar la noche detenido después de sufrir una paliza a manos de colonos de Israel en Susiya, la localidad al sur de Cisjordania ocupada en la que reside.

“Después de estar esposado toda la noche y haber sido golpeado en una base militar, Hamdam Ballal es libre y está a punto de volver a su casa con su familia”, anunció en la red social X el codirector israelí de la cinta Yuval Abraham.

Ballal pasó la noche en una comisaría del asentamiento israelí de Kiryat Arba, próximo a la ciudad cisjordana de Hebrón, dijeron a EFE los familiares del detenido en Susiya.

Anoche, Abraham dio la voz de alarma sobre la detención de su compañero, asegurando que un grupo de colonos le habían golpeado, hiriéndole en la cabeza y en el estómago. “Los soldados (israelíes) invadieron la ambulancia a la que llamó y se lo llevaron, no tenemos noticias de él desde entonces”, escribió en redes sociales.

Según la productora de la película, los hechos ocurrieron alrededor de las 18.00 horas de la tarde del lunes (16.00 GMT) cuando una decena de colonos israelíes atacaron la aldea palestina hiriendo a personas y destruyendo propiedades.

“El grupo de asaltantes llegó con porras, cuchillos y al menos un rifle de asalto; muchos también iban enmascarados. Cinco activistas judíos estadounidenses acudieron al lugar para documentar el ataque y fueron violentamente agredidos por los colonos, quienes también utilizaron piedras para destrozar su vehículo con los activistas dentro”, indicó.

Durante el ataque, Ballal quedó herido “incluyendo sangre e hinchazón” y mientras los paramédicos lo atendían, las fuerzas israelíes lo arrestaron junto a otro palestino.

SEPA MÁS: Hamás publica un nuevo video de dos rehenes israelíes que piden el fin de la guerra

Esta mañana sus allegados seguían sin saber de él y Abraham aseguraba que la policía no había permitido a su abogado hablar con él.

Tras el inició del alto el fuego en la Franja de Gaza el 19 de enero, la ya habitual violencia de los colonos israelíes hacia los palestinos en Cisjordania se disparó, especialmente en Masafer Yatta, el conjunto de aldeas palestinas que protagoniza ‘No Other Land’ y que alberga también Susiya.

‘No Other Land’ abarca cinco años de grabaciones (2019-2023) en el hogar del periodista palestino Basel Adra, la aldea de Al Tuwani en Masafer Yatta, en Cisjordania ocupada, en las que muestran las demoliciones de viviendas, escuelas, pozos de agua y carreteras por parte del Ejército israelí y que a día de hoy continúan.

La Corte Internacional de Justicia determinó el pasado verano que la ocupación israelí de Cisjordania es ilegal y apeló a Israel a desalojar a los colonos -que superan en número los 700.000-, eliminar los asentamientos y retirar el muro que rodea a este territorio palestino.