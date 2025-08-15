Dos jóvenes con una bandera de Hezbolá,en una imagen de archivo. Foto: EFE/Mike Nelson
Dos jóvenes con una bandera de Hezbolá,en una imagen de archivo. Foto: EFE/Mike Nelson
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Hezbolá acusa al gobierno libanés de “entregar” el país a Israel
El líder de Hezbolá, , acusó el viernes al gobierno libanés de “entregar” el país a Israel al presionar por el desarme de su movimiento y advirtió sobre una “guerra civil”, unas declaraciones “inaceptables”, según el .

Tras la guerra de 2024 contra Israel, salió gravemente debilitado, ya que se destruyó parte de su arsenal y diezmó a sus directivos. A pesar de haber dominado la vida política libanesa durante años, su influencia disminuye significativamente desde entonces.

PUEDES VER: Gobierno libanés encarga plan de desarme de Hezbolá al Ejército y recuerda derecho a autodefensa


Bajo presión de Estados Unidos y ante el temor de una intensificación de los , el gobierno encargó al ejército el 5 de agosto la preparación de un plan para desarmar de aquí a finales de 2025 a Hezbolá, fundado y financiado por Irán, enemigo acérrimo de Israel.

Pero el movimiento chiita, la única facción libanesa autorizada que conserva sus armas tras la guerra civil libanesa (1975-1990), rechazó de inmediato la decisión del gobierno y lo responsabilizó de “cualquier estallido interno”.

El primer ministro designado Nawaf Salam dando una declaración a la prensa en el palacio presidencial en Baabda, al este de Beirut, el 8 de febrero de 2025. (Foto de la Presidencia libanesa / AFP)
/ -

Este gobierno está cumpliendo la orden estadounidense-israelí de poner fin a la resistencia, incluso si eso conduce a una guerra civil y a conflictos internos”, acusó Qasem en un discurso televisado, dos días después de reunirse con el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, durante su visita a Líbano.

Qasem afirmó que la “misión del gobierno es garantizar la estabilidad y reconstruir Líbano, no entregar el país a un tirano israelí insaciable ni a un tirano estadounidense codicioso”.

Unas declaraciones “inaceptables”, según el primer ministro .

“Todas las amenazas o insinuaciones relativas a una guerra de este tipo son totalmente inaceptables”, dijo en la red X al publicar el extracto de una entrevista al diario saudita Asharq Al Awsat.

