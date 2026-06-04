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Milicianos y simpatizantes de Hezbolá asisten al funeral de Ali al-Debs, uno de los comandantes del grupo terrorista que murió en un ataque aéreo israelí, el 16 de febrero de 2024. (Foto de MAHMOUD ZAYYAT / AFP).
Milicianos y simpatizantes de Hezbolá asisten al funeral de Ali al-Debs, uno de los comandantes del grupo terrorista que murió en un ataque aéreo israelí, el 16 de febrero de 2024. (Foto de MAHMOUD ZAYYAT / AFP).
/ MAHMOUD ZAYYAT
Por Agencia AFP

El jefe de Hezbolá, Naim Qasem, reclamó un “alto el fuego global” en Líbano y la retirada israelí del país, en lo que, según un alto cargo del grupo proiraní, equivale a un rechazo de la tregua anunciada tras la negociación entre ambos países en Washington.

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