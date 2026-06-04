El jefe de Hezbolá, Naim Qasem, reclamó un “alto el fuego global” en Líbano y la retirada israelí del país, en lo que, según un alto cargo del grupo proiraní, equivale a un rechazo de la tregua anunciada tras la negociación entre ambos países en Washington.

“El alto el fuego debe ser global (...) y sin libertad de matar para el enemigo en Líbano”, dijo el jefe de Hezbolá, jeque Naim Qasem, en un mensaje difundido por el canal de su movimiento Al Manar.

Los enviados de Israel y el Líbano celebraron el miércoles en Washington una cuarta ronda de negociaciones bajo la mediación de Estados Unidos. En ella acordaron aplicar un alto el fuego supeditado al cese de los ataques de Hezbolá.

Un alto cargo de Hezbolá que ha pedido el anonimato declaró a AFP el jueves que el grupo rechaza la tregua.

El presidente libanés Joseph Aoun estaba a la espera de la respuesta del grupo al acuerdo que calificó de “última oportunidad” para alcanzar una tregua integral.

La decisión fue transmitida “al presidente del Parlamento, Nabih Berri”, aliado de la organización chiita, quien “comparte la misma posición”, afirmó el alto cargo de Hezbolá.

Qasem instó al gobierno a detener “la farsa y humillación llamadas conversaciones directas” con Israel.

“Mientras nuestros pueblos no estén seguros (...) los asentamientos (del norte de Israel) no estarán seguros”, añadió.

Según una declaración conjunta emitida tras las conversaciones del miércoles, el “alto el fuego está condicionado al cese completo de los disparos de Hezbolá y a la evacuación” de todos los miembros del grupo del sector al sur del Litani.

El río Litani discurre aproximadamente a 30 kilómetros al norte de la frontera.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó este jueves que el ejército de su país “por el momento continuará sus ataques y operaciones terrestres”.

Las fuerzas israelíes conservan la “libertad de acción, con respaldo estadounidense, para atacar en Beirut en respuesta a disparos contra comunidades y territorio israelíes”, añadió Katz.

Qasem afirmó que una retirada de Hezbolá equivaldría a una “rendición y derrota”. “Mientras continúe la agresión, la enfrentaremos con toda nuestra fuerza”, afirmó.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, anunció que el ejército comenzará a desplegarse “en zonas piloto” del sur del país.

Se trata de una “primera etapa (...) concreta y tangible” que “no perjudica nuestro derecho a una retirada total” de Israel, declaró, citado por el portavoz del gobierno.