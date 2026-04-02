Estos ataques del grupo libanés se producen en medio de las celebraciones del primer día de la Pascua judía (pésaj), lo que ha obligado a cientos de misiles de personas a acudir a los refugios cuando han saltado las alarmas.
El Ejército israelí ya había advertido ayer que durante estas celebraciones esperaban más ataques por parte de Hezbolá, pero también del régimen iraní, que en las últimas horas lanzó el mayor número de oleadas de misiles contra Israel desde el inicio de la guerra.
El grupo libanés, uno de los principales aliados regionales de Irán, se enfrenta a Israel desde el pasado 2 de marzo en apoyo a Teherán, en su segunda guerra en apenas año y medio.
Israel, por su parte, mantiene una intensa campaña de bombardeos principalmente contra el sur y el este de Líbano, así como las afueras de Beirut, mientras desarrolla una operación terrestre en la región más meridional de su territorio.
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó esta semana que Israel mantendrá el control del sur del Líbano “hasta el río Litani”, aproximadamente un 8 % del territorio del país, una vez que concluya la operación militar.