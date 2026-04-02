La milicia libanesa Hezbolá, apoyada y financiada por Irán, lanzó durante la mañana de este viernes contra el norte de Israel más de 50 proyectiles, indicó a EFE el Ejército de Israel.

Uno de esos cohetes impactó en la ciudad fronteriza de Kiryat Shmona, hiriendo levemente a dos personas además de que seis casas sufrieron daños, informaron los Servicios de Emergencia de Israel.

Estos ataques del grupo libanés se producen en medio de las celebraciones del primer día de la Pascua judía (pésaj), lo que ha obligado a cientos de misiles de personas a acudir a los refugios cuando han saltado las alarmas.

Daños en un local de comida rápida en la ciudad de Kiryat Shmona, Israel, de parte de Hezbolá. (Foto: EFE)

El Ejército israelí ya había advertido ayer que durante estas celebraciones esperaban más ataques por parte de Hezbolá, pero también del régimen iraní, que en las últimas horas lanzó el mayor número de oleadas de misiles contra Israel desde el inicio de la guerra.

El grupo libanés, uno de los principales aliados regionales de Irán, se enfrenta a Israel desde el pasado 2 de marzo en apoyo a Teherán, en su segunda guerra en apenas año y medio.

Israel, por su parte, mantiene una intensa campaña de bombardeos principalmente contra el sur y el este de Líbano, así como las afueras de Beirut, mientras desarrolla una operación terrestre en la región más meridional de su territorio.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó esta semana que Israel mantendrá el control del sur del Líbano “hasta el río Litani”, aproximadamente un 8 % del territorio del país, una vez que concluya la operación militar.