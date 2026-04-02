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Daños en un local de comida rápida en la ciudad de Kiryat Shmona, Israel, de parte de Hezbolá. (Foto: EFE)
Daños en un local de comida rápida en la ciudad de Kiryat Shmona, Israel, de parte de Hezbolá. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

La milicia libanesa Hezbolá, apoyada y financiada por Irán, lanzó durante la mañana de este viernes contra el norte de Israel más de 50 proyectiles, indicó a EFE el Ejército de Israel.

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