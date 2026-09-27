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Resumen

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Naim Qassem en una imagen de archivo. Foto: EFE/Nabil Mounzer
Naim Qassem en una imagen de archivo. Foto: EFE/Nabil Mounzer
Por Agencia EFE

El líder del grupo chií Hezbolá, Naim Qassem, reafirmó este domingo que el movimiento libanés no se desarmará hasta que las tropas de Israel se retiren de las zonas que ocupan en el sur del Líbano en el marco de su ofensiva terrestre iniciada tras el estallido de la guerra en el país el 2 de marzo.

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