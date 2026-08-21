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Partidarios de Hezbolá ondean banderas libanesas, iraníes y de Hezbolá durante una concentración conmemorativa por el asesinado líder supremo iraní Ali Jamenei. Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH
Partidarios de Hezbolá ondean banderas libanesas, iraníes y de Hezbolá durante una concentración conmemorativa por el asesinado líder supremo iraní Ali Jamenei. Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH
/ WAEL HAMZEH
Por Agencia EFE

El grupo chií libanés Hezbolá rechazó este viernes las nuevas sanciones anunciadas en la víspera por Estados Unidos contra una red acusada de trasladar millones de dólares al movimiento y negó estar bajo el control de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, como sostiene Washington.

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