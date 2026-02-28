Las autoridades de Dubái informaron este domingo que los restos de un dron que fue interceptado causaron un incendio en el hotel de lujo Burj Al Arab, después de que Irán lanzara una oleada de ataques contra varios países del Golfo.

“Las autoridades confirman que un dron fue interceptado y que los restos causaron un pequeño incendio en la fachada exterior del Burj Al Arab”, indicó la oficina de prensa de Dubái en su cuenta de X.

“Los equipos de la Defensa Civil respondieron inmediatamente y controlaron el incidente. No se reportaron heridos”, agregó.

BREAKING: Iranian drone hit the five-star Burj Al Arab hotel in Dubai, UAE.



The 321-meter, 60-story tower stands on an artificial island. pic.twitter.com/SZaJrAUq3n — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

