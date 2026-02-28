Resumen

Vista general del lujoso hotel Burj Al Arab en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 28 de febrero de 2026. (EFE/EPA/STRINGER).
Las autoridades de Dubái informaron este domingo que los restos de un dron que fue interceptado causaron un incendio en el hotel de lujo Burj Al Arab, después de que Irán lanzara una oleada de ataques contra varios países del Golfo.

