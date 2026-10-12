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Resumen

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El momento en que el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, la capital de Arabia Saudita, es alcanzado por un ataque hutí el 10 de octubre de 2026. (Ministerio de Medios de Comunicación de Arabia Saudita / AFP).
El momento en que el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, la capital de Arabia Saudita, es alcanzado por un ataque hutí el 10 de octubre de 2026. (Ministerio de Medios de Comunicación de Arabia Saudita / AFP).
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Por Roger Zuzunaga Ruiz

Los ataques de los hutíes contra el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad, la capital de Arabia Saudita, han sembrado dudas sobre la capacidad de las defensas antiaéreas del reino para proteger sus infraestructuras estratégicas. Los impactos, que dejaron muertos y cientos de heridos, plantean interrogantes sobre cómo proyectiles lanzados desde Yemen pudieron alcanzar el principal centro de transporte aéreo saudí, pese a que el país cuenta con sofisticados sistemas de defensa.

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