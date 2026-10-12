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Partidarios de las autoridades hutíes se reúnen durante una protesta contra la intervención saudí en Yemen, en Saná, el 9 de octubre de 2026. (Mohammed HUWAIS / AFP)
Partidarios de las autoridades hutíes se reúnen durante una protesta contra la intervención saudí en Yemen, en Saná, el 9 de octubre de 2026. (Mohammed HUWAIS / AFP)
/ MOHAMMED HUWAIS
Por Agencia AFP

Los hutíes de Yemen advirtieron este lunes a Estados Unidos, un estrecho aliado de Arabia Saudita, que si decide intervenir en la guerra recibirá una “respuesta rápida y dolorosa”, mientras los combatientes proiraníes continúan atacando Riad.

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