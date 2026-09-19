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Una persona observa al portavoz militar hutí Yahya Saree pronunciar una declaración televisada en Saná, Yemen, el 19 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/YAHYA ARHAB)
Una persona observa al portavoz militar hutí Yahya Saree pronunciar una declaración televisada en Saná, Yemen, el 19 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/YAHYA ARHAB)
/ YAHYA ARHAB
Por Agencia AFP

Los hutíes de Yemen dijeron el sábado que lanzaron ataques contra “sitios sensibles” en Riad, capital de Arabia Saudita, y contra instalaciones de la petrolera estatal Aramco en la ciudad portuaria de Yanbu.

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