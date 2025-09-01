Hutíes de Yemen entierran a primer ministro y más de la mitad de su Ejecutivo asesinados por Israel

Escucha la noticia
Los hutíes del Yemen enterraron este lunes al primer ministro de su Gobierno, Ahmed al Rahawi, y a otros once miembros del Ejecutivo, más de la mitad de sus integrantes, asesinados el jueves pasado en un ataque israelí contra una reunión del gabinete en Saná.
Los hutíes, que no suelen difundir información sobre sus pérdidas, publicaron hoy una lista con los nombres de los miembros del Gobierno muertos en el ataque israelí, en la que aparecen Al Rahawi y nueve de sus ministros, además de los del jefe de su gabinete y el secretario del Gobierno.
Además del titular de la cartera de Exteriores, Jamal Amer, figuran en la lista los nombres de los ministros de Información, Economía e Industria, Electricidad, Asuntos Sociales y Trabajo, Cultura y Turismo, Deportes, Justicia y Pesca.
Esos ministros formaban parte del Ejecutivo de Al Rahawi, formado en agosto de 2024 bajo el título de “Gobierno del Cambio y la Construcción”, e integrado por 22 miembros en total, entre ellos dos viceprimer ministros.
El Gobierno de Al Rahawi administraba áreas controladas por los hutíes desde que éstos se alzaron en armas en 2014 contra el Gobierno internacionalmente reconocido y controlaron amplias regiones del norte, centro y el oeste del Yemen.
Los hutíes confirmaron el sábado que Al Rahawi perdió la vida junto con varios otros altos cargos políticos tras un ataque israelí que les sorprendió cuando mantenían el pasado jueves una reunión rutinaria para evaluar sus actividades del último año.
Tras ese ataque el jefe del Consejo Político Supremo de los hutíes, Mahdi al Mashat, advirtió a Israel que “su venganza no duerme” y prometió “días oscuros” para el país mediterráneo, mientras que el máximo líder de los insurgentes yemeníes, Abdelmalek al Huti, amenazó con “escalada constante” contra Israel.
Al Mashat nombró al viceprimer ministro Muhamad Meftah como primer ministro interino para que se haga cargo de los asuntos de Gobierno, mientras se reorganiza la administración hutí tras el ataque israelí.
Según una fuente hutí que pidió no ser identificada, Meftah sobrevivió al ataque aéreo y resultó herido cuando entraba por la puerta de la villa donde se celebraba la reunión del gabinete, que fue blanco del Ejército israelí.
La fuente también reveló a EFE que cuatro ministros se encontraban en estado crítico y reciben atención en unidades de cuidados intensivos de hospitales de Saná, entre los que se encuentran Mohamed al Madani, uno de los tres viceprimer ministro que había en el Ejecutivo de Al Rahawi, y Mohamed Quhaim, ministro de Transporte y Obras Públicas.
Los hutíes, respaldados por Irán, y que al igual que ese país profesan la rama chií del islam, han lanzado cientos de ataques con drones y misiles contra Israel y embarcaciones vinculadas a ese país en los mares Rojo y Arábigo en apoyo a los palestinos y contra la guerra israelí en Gaza.
Israel respondió en varias ocasiones con ataques aéreos contra puertos controlados por los insurgentes yemeníes, así como centrales eléctricas y otras instalaciones, incluido el aeropuerto de Saná, pero el ataque del jueves pasado fue el más mortífero contra el brazo político del movimiento chií.
