Hutíes prometen “venganza” y “días oscuros” para Israel tras asesinato de primer ministro

Un soldado hutí sostiene una bandera palestina durante un ejercicio militar en una zona remota de las afueras de Saná, en una imagen facilitada por el centro de medios hutíes. Foto: EFE/EPA
Agencia EFE
El jefe del Consejo Político Supremo de los , Mahdi al Mashat, advirtió este sábado a que “su venganza no duerme” y prometió “días oscuros” para el país mediterráneo, tras el asesinato el pasado jueves del primer ministro y varios miembros de su gobierno en un ataque del Ejército israelí en Saná.

De forma paralela, la agencia de noticias Saba, dominada por los insurgentes, anunció que Al Mashad ha nombrado al viceprimer ministro Muhamad Meftah para que se haga cargo de los asuntos de Gobierno, mientras se reorganiza la administración hutí tras el ataque israelí.

En un discurso televisado, el líder hutí indicó al gobierno de que “los actos cometidos por su traicionero y sucio gobierno” tendrán como respuesta “días oscuros”.

PUEDES VER: Al menos dos muertos y 35 heridos en ataques aéreos de Israel contra la capital del Yemen

“Llamamos a todos los civiles de todo el mundo a evitar cualquier trato con bienes que pretenezcan a la entidad sionista (...) Todavía hay una oportunidad para que las hordas de colonos regresen a sus países de origen. A todas las compañías que operan en la entidad de ocupación (Israel), mi advertencia final es que se vayan antes de que sea demasiado tarde”, dijo.

Al Mashat apuntó que “la pura y noble sangre yemení, si es vertida, hará caer los tronos imperiales que han gobernado el mundo, no digamos una entidad despreciable y si valor”.

Con la misma retórica, añadió que la muerte del primer ministro Ahmed al-Rahawi y de varios ministros, cuyo número aún no ha sido especificado, será “suficiente” para hacer pagar a Israel y a los sionistas.

“Continuaremos enfrentando desafíos directamente, y vosotros (por Israel) no tendréis seguridad nunca más. Sionistas, Dios está con nosotros y la victoria es nuestra aliada, no importa cuanto tiempo tome”, sentenció.

Soldados hutíes patrullan armados por una calle de Saná. Foto: EFE/EPA/Yahya Arhab
anunciaron este sábado que el primer ministro del grupo rebelde pro iraní murió en un ataque aéreo israelí el pasado jueves, en el marco de los enfrentamientos entre Israel y los hutíes que comenzaron tras el inicio de la , en octubre de 2023.

Israel y los hutíes han mantenido su cruce de ataques con misiles y bombardeos desde entonces, pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año, en virtud del cual estos dejaron de atacar a intereses estadounidenses en la región.

Al-Rahawi, fue atacado junto con otros miembros del gobierno, cuando mantenían una reunión rutinaria para evaluar sus actividades del último año, según los rebeldes.

El brazo político de los hutíes enfatizó que su gobierno e instituciones aún son capaces de cumplir con sus deberes después de que miembros del gabinete fueran asesinados por Israel.

