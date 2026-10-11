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Resumen

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El 11 de octubre de 2026, varios carros pasan junto a los rascacielos de Riad, la capital de Arabia Saudita. (Foto de Fayez Nureldine / AFP).
El 11 de octubre de 2026, varios carros pasan junto a los rascacielos de Riad, la capital de Arabia Saudita. (Foto de Fayez Nureldine / AFP).
/ FAYEZ NURELDINE
Por Agencia EFE

Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron este domingo una serie de ataques contra aeropuertos en la capital de Arabia Saudita, Riad, y en Dammam, así como acciones contra una refinería y una instalación de gas de la petrolera estatal saudí Aramco en diferentes puntos de la monarquía árabe, en medio de la actual escalada bélica.

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