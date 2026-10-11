Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron este domingo una serie de ataques contra aeropuertos en la capital de Arabia Saudita, Riad, y en Dammam, así como acciones contra una refinería y una instalación de gas de la petrolera estatal saudí Aramco en diferentes puntos de la monarquía árabe, en medio de la actual escalada bélica.

El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que la primera operación tuvo como objetivo el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, que fue objetivo de un ataque en tres fases que comenzó la noche del viernes y que “provocó la interrupción del tráfico aéreo y el cierre total” de la instalación.

Al menos doce personas murieron y otras 309 resultaron heridas la pasada noche en un ataque contra este aeropuerto, según las autoridades saudíes, que este domingo han denunciado que un proyectil “desconocido” ha impactado contra la Terminal 4 de la misma instalación.

Sarea no especificó si los hutíes han sido los responsables del ataque de este domingo, que ha provocado un incendio en la terminal de pasajeros, que según la Autoridad General de Aviación saudí ha causado heridos, pero no aportó cifras hasta el momento.

Por otra parte, el portavoz también afirmó que los hutíes atacaron el Aeropuerto Internacional Rey Fahd de la ciudad noroccidental de Dammam, sin aportar detalles sobre los daños, mientras que las autoridades de Arabia Saudita informaron ayer de que un proyectil “cayó en las inmediaciones” de la instalación.

Además, los hutíes también reivindicaron ataques contra la instalación de gas de Shugadam de Aramco en la Provincia Oriental, además de contra la refinería de petróleo de Tanajib de la misma compañía estatal en la misma zona, donde Sarea afirmó que se produjeron “grandes incendios”.

Estos ataques fueron en respuesta a los continuos bombardeos de la coalición militar liderada por Riad que interviene en el Yemen desde 2015, y que ahora da apoyo aéreo a las tropas del Gobierno yemení internacionalmente reconocido en su operación para recuperar las zonas del país bajo control de los hutíes, incluida la capital, Saná.

Sarea afirmó que los aviones de combate saudíes han efectuado 124 bombardeos en las últimas 24 horas contra posiciones de los rebeldes en el Yemen, por lo que van ya al menos 2.058 ataques aéreos de la coalición desde el inicio de la escalada a principios de septiembre, de acuerdo con el recuento de los insurgentes.

Los hutíes han intensificado sus acciones contra Arabia Saudita después de que Riad diera apoyo a la contraofensiva lanzada hace unos días por las fuerzas del Gobierno yemení para expulsar a los hutíes de toda la costa del mar Rojo y de las zonas del noroeste del Yemen que controlan desde el estallido de la guerra civil en 2014.