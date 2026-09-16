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Resumen

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Esta fotografía, difundida el 15 de septiembre de 2026 por el Centro de Medios Ansarullah, muestra vehículos militares incendiados que fueron atacados en Al-Jawf. Los hutíes han reanudado los combates con las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudita. (AFP).
Esta fotografía, difundida el 15 de septiembre de 2026 por el Centro de Medios Ansarullah, muestra vehículos militares incendiados que fueron atacados en Al-Jawf. Los hutíes han reanudado los combates con las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudita. (AFP).
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Por Agencia EFE

Los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de Irán, reivindicaron este miércoles ataques contra instalaciones de la empresa petrolera Aramco y la base aérea de Khamis Mushait en Arabia Saudita, unas acciones que los insurgentes calificaron de respuesta a la campaña militar de Riad contra sus posiciones en suelo yemení.

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