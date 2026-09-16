Los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de Irán, reivindicaron este miércoles ataques contra instalaciones de la empresa petrolera Aramco y la base aérea de Khamis Mushait en Arabia Saudita, unas acciones que los insurgentes calificaron de respuesta a la campaña militar de Riad contra sus posiciones en suelo yemení.

El portavoz de los hutíes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que el primer ataque incluyó el lanzamiento de “decenas” de misiles balísticos y drones contra las instalaciones de Aramco en Yanbu, en la costa saudí del mar Rojo, unas acciones que provocaron “grandes incendios y destrucción generalizada”.

Asimismo, en otro ataque con misiles balísticos impactaron “con precisión” contra la base aérea de Khamis Mushait, ubicada en el suroeste de la monarquía árabe y también conocida como Rey Khalid, que pertenece a la Fuerza Aérea Real Saudí.

Esta imagen satelital, distribuida por Vantor, muestra una estación de bombeo ubicada en la ruta del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita (Petroline) en Al-Mesabaah, al sureste de Medina, el 13 de septiembre de 2026. (AFP). / -

Sarea dijo que estos ataques fueron en respuesta a los más de 450 bombardeos efectuados por la aviación saudí contra gran parte de las provincias del Yemen en la última semana, por lo que afirmó que los hutíes continuarán atacando Arabia Saudita en el marco de su política de “escalada por escalada” y “asedio por asedio”.

Añadió que sus ataques no cesarán hasta que Riad detenga sus operaciones y levante el bloqueo naval y aéreo en el Yemen, país en el que interviene militarmente desde 2015 al frente de una coalición en favor del Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

Combatientes afiliados al gobierno de Yemen, respaldado por Arabia Saudita, enfrentándose a las autoridades hutíes en la provincia de Al-Jawf el 15 de septiembre de 2026. (Foto: AFPTV / AFP). / -

Los hutíes intensificaron sus ataques contra objetivos saudíes en septiembre y han lanzado misiles y drones contra bases militares e infraestructura energética en Khamis Mushait, Abha, Yizan y Yanbu, mientras que las autoridades saudíes informaron de derribos, víctimas y daños en varias de estas acciones realizadas por los rebeldes.

El martes, las autoridades saudíes también informaron de la interceptación de un dron hutí en el sur de La Meca, el lugar más sagrado para el islam, una afirmación que los rebeldes chiíes han negado, al tiempo que han asegurado que sus operaciones tienen como objetivo instalaciones militares y petroleras, no lugares religiosos.

Combatientes afiliados al gobierno yemení, respaldado por Arabia Saudita, enfrentándose a las autoridades hutíes en la provincia de Al-Jawf el 15 de septiembre de 2026. (Foto: AFPTV / AFP). / -

Esto se produce en medio de una escalada generalizada de los combates entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales yemeníes respaldadas por Arabia Saudita, con la intensificación de las operaciones aéreas y terrestres en todo Yemen.

Riad no reconoce su participación en los ataques aéreos durante la última escalada, mientras que el Gobierno yemení reconocido internacionalmente se atribuye la autoría de los mismos.