Simpatizantes hutíes portan armas durante una protesta en apoyo al pueblo palestino, en Saná, Yemen,en una imagen de achivo. Foto: EFE/YAHYA ARHAB
Hutíes seguirán "alerta" y "preparados" pese anuncio de acuerdo entre Israel y Hamás
Hutíes seguirán “alerta” y “preparados” pese anuncio de acuerdo entre Israel y Hamás

Hutíes seguirán “alerta” y “preparados” pese anuncio de acuerdo entre Israel y Hamás

Los anunciaron este jueves que se mantendrán “en total alerta y preparación”, a pesar de la firma del acuerdo para Gaza impulsado por el presidente estadounidense, , y aseguraron que el conflicto con Israel “continúa”.

“Esta es una ronda, y el conflicto con el enemigo israelí continúa. Por lo tanto, nos mantendremos en total alerta y preparación, con un seguimiento preciso y cuidadoso de la implementación del acuerdo”, dijo el , Abdul Malik, en un discurso televisado de más de hora y media.

PUEDES VER: Hamás afirma que EE.UU. y mediadores le dieron garantías de que la guerra en Gaza terminó

La primera fase del , que está a la espera que se ratifique por el Consejo de Ministros israelí, implicará el intercambio entre rehenes por presos palestinos, un alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria.

El líder hutí se mostró reticente a que Israel cumpla el compromiso y aseguró que “todos sabemos lo que hace Israel después de cada ronda. Observen las rondas anteriores contra el Líbano y el pueblo palestino en Gaza: tras cada ronda, se prepara una nueva agresión”.

Y también dijo que desconocen “si los contra nuestro país y el resto de la región cesarán o continuarán”.

/ JACK GUEZ

“Por lo tanto, debemos prepararnos para las inevitables rondas venideras, incluso si se logra el alto el fuego. Debemos mantener la máxima cautela y preparación, y continuar apoyando firmemente al pueblo palestino hasta que veamos el resultado de este acuerdo. Si se implementa, como esperamos, que así sea. De lo contrario, intensificaremos nuestro apoyo”, añadió Malik.

El líder rebelde recordó que los hutíes, respaldados por Irán, comenzaron sus “operaciones” en apoyo a en noviembre de 2023 y desde entonces han lanzado ataques usando 1.835 misiles balísticos, de crucero, hipersónicos, drones y barcos.

La mayoría de estos ataques son interceptados por Israel sin causar víctimas ni daños. , Saná, y otras áreas bajo control de los insurgentes. En uno de esos ataques murió el primer ministro hutí, Ahmed al Rahawi, junto a once miembros de su Gobierno.

