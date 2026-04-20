Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una mujer ondea la bandera de Irán frente a una valla publicitaria gigante que dice "El estrecho de Ormuz permanece cerrado", en la Plaza de la Revolución de Teherán, el 12 de abril de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Una mujer ondea la bandera de Irán frente a una valla publicitaria gigante que dice "El estrecho de Ormuz permanece cerrado", en la Plaza de la Revolución de Teherán, el 12 de abril de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

A menos de dos días de que expire el alto al fuego, la incertidumbre reina este lunes sobre la eventual reanudación de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Pakistán, en las que Teherán todavía no ha decidido si participar.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.