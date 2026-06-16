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Colonos israelíes, acompañados por el ministro de Hacienda de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich, izan una gran bandera israelí. Foto: HAZEM BADER / AFP
Colonos israelíes, acompañados por el ministro de Hacienda de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich, izan una gran bandera israelí. Foto: HAZEM BADER / AFP
/ HAZEM BADER
Por Agencia EFE

La sociedad israelí aún trata de digerir la noticia de la inminente firma de un acuerdo preliminar de paz entre Estados Unidos e Irán -cuya negociación se ha prolongado durante tres meses sin la participación de Israel- que está prevista para el próximo viernes en Suiza.

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