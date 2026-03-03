Escuchar
Esta captura de vídeo muestra al petrolero Skylight, con bandera de Palau y sujeto a sanciones estadounidenses, envuelto en llamas tras ser alcanzado frente a la península de Musandam, en Omán. Foto: UGC / AFP
Por Agencia AFP

Varias instalaciones petroleras fueron atacadas el martes por drones en Omán y Emiratos Árabes Unidos, indicaron las autoridades, al tiempo que Qatar suspendió la fabricación de algunos productos transformados, en el cuarto día de guerra en Oriente Medio.

