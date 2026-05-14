Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Varios cadáveres fueron rescatados de los escombros de un solo edificio residencial destruido: tres hombres, tres mujeres y una niña, informó la policía. Foto: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
Varios cadáveres fueron rescatados de los escombros de un solo edificio residencial destruido: tres hombres, tres mujeres y una niña, informó la policía. Foto: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
/ TETIANA DZHAFAROVA
Por Agencia AFP

Los intensos ataques rusos del jueves con cientos de drones y decenas de misiles contra Kiev causaron al menos 21 muertos, entre ellos tres niños, informaron este viernes los rescatistas, con lo se desvanecen aún más las esperanzas de que se detenga el conflicto.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: