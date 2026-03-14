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Un dron impactó este sábado contra la embajada estadounidense ubicada en el corazón de la fuertemente fortificada Zona Verde del centro de Bagdad, lo que provocó que saliera humo y llamas del edificio. (Foto: EFE/ Tasnim News )
Un dron impactó este sábado contra la embajada estadounidense ubicada en el corazón de la fuertemente fortificada Zona Verde del centro de Bagdad, lo que provocó que saliera humo y llamas del edificio. (Foto: EFE/ Tasnim News )
Por Agencia EFE

Un dron impactó este sábado en la embajada estadounidense en Bagdad, lo que provocó que saliera humo y llamas del edificio, según informaron a EFE fuentes de seguridad iraquíes, que reportaron además no tener información sobre posibles víctimas.

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