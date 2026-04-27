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El presidente de Irak, Nizar Amede, estrechando la mano del recién designado primer ministro de Irak, Ali al-Zaidi, en el Palacio Presidencial de Bagdad, el 27 de abril de 2026. (Oficina de Prensa de la Presidencia iraquí / AFP)
El presidente de Irak, Nizar Amede, estrechando la mano del recién designado primer ministro de Irak, Ali al-Zaidi, en el Palacio Presidencial de Bagdad, el 27 de abril de 2026. (Oficina de Prensa de la Presidencia iraquí / AFP)
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Por Agencia EFE

El presidente de Irak, Nizar Amedi, encargó este lunes la formación del nuevo Gobierno a Ali al Zaidi, una figura hasta ahora poco conocida, después de la retirada del primer ministro saliente, Mohamed Shia al Sudani, y el exmandatario Nuri al Maliki, informaron fuentes oficiales.

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